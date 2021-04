Supergirl: Katie McGrath fala sobre o final de Lena Luthor na série

Supergirl está em sua sexta e última temporada na The CW e isso significa que os arcos dos personagens estão chegando ao fim. Embora cada um dos personagens tenha grandes transformações sofridas ao longo da série, Lena Luthor, interpretada por Katie McGrath, talvez tenha sido a mais complexa.

O público viu não apenas ela lidar com a bagagem que o nome da família Luthor traz, mas também com suas próprias ações e a forma como elas afetaram as coisas. Agora, com o fim da série, McGrath revela onde ela gostaria de ver Lena quando tudo acabar.

A atriz disse à Entertainment Weekly que o que ela gostaria de ver para Lena é que a personagem aceite quem ela é por completo, e, finalmente, esteja bem consigo mesma.

Ela disse: “Ela não é muito fã dos seus próprios defeitos e está aceitando totalmente a mulher que é, e ela acredita que é uma boa pessoa. Para mim, seria um belo encerramento para Lena, porque ela lutou muito para saber quem ela é. Para finalmente respirar fundo, dizer ‘Já chega’ e ficar feliz por isso, sei que parece tão simples, não é como esses grandes planos que todo mundo provavelmente quer para seus personagens, mas é tão simples para Lena. Eu só quero que ela finalmente esteja bem com quem ela é”.

(The CW/Reprodução)Fonte: The CW

McGrath não revelou definitivamente se a personagem foi pelo caminho que ela deseja, embora dadas algumas das ações de Lena nos episódios recentes da produção, parece que ela está em um bom caminho.

Novos episódios de Supergirl são exibidos todas as terças pela The CW, e no Brasil, através da Warner Channel. Não deixe de conferir a última temporada!