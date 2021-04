Superior a Corinthians de Tite e igual a timaço do Vasco, Palmeiras se aproxima de recorde de River de Gallardo na Libertadores

O Palmeiras foi do céu ao inferno em apenas três minutos, mas contou com um gol no último lance para vencer o Universitario (PER), por 3 a 2, na estreia da equipe na Conmebol Libertadores de 2021.

Além de deixar o time na primeira colocação isolada do Grupo A, o triunfo deu ao Palmeiras mais um passo importante na tentativa da quebra de um recorde que pertence ao River Plate de Marcelo Gallardo. Os números foram levantados pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, do portal Uol.

A equipe argentina detém o posto de maior número de vitórias como visitantes consecutivas da história da competição. Isso aconteceu entre 2018 e 2019, quando o River conquistou a Libertadores e ficou com o vice na ocasião seguinte. São 12 partidas de invencibilidade.

Com a vitória da última quarta, o Palmeiras chegou a 10 e igualou os históricos times do Boca Juniors de 1966 a 1970 e ao Vasco de 1998 e 2001. Por outro lado, o Verdão deixou times notáveis para trás na lista.

O arquirrival Corinthians, entre 2012 e 2013, auge do clube na última década, somou apenas oito vitórias seguidas. A última derrota do Palmeiras longe de seus domínios aconteceu ainda na fase de grupos da Libertadores de 2019, por 1 a 0, para o San Lorenzo.