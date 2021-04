Superliga da Europa seria mesmo ‘super’? Entenda como números da atual temporada sugerem que não

A proposta de uma Superliga da Europa pode ter evaporado 48 horas depois de ser anunciada, mas, por um breve momento, houve a promessa de uma nova liga só com a nata de superpotências do futebol: Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Real Madrid e Tottenham.

A ideia caiu rapidamente depois de muitas opiniões contrárias e protestos que tomaram as ruas, principalmente na Inglaterra, mas os organizadores acreditaram no “status” dos 12 fundadores para entregar um evento de peso e atrativo, algo normalmente reservado para os estágios finais da Uefa Champions League.

Parece ótimo, não? Bem, como costumeiramente acontece, no mundo real a situação não parece tão boa quanto na teoria.

Um olhar mais atento aos resultados da atual temporada mostra que, quando os grandes times se enfrentam em seus respectivos campeonatos locais, o entretenimento não é tão interessante quando as pessoas imaginam. Ou como deveria ser.

Duelos envolvendo Arsenal, Chelsea, Liverpool, United, City e Tottenham são usualmente vendidos como épicos, quase confrontos de gladiadores, mas a verdade é que eles são mais tensos, excessivamente cuidados e que sofrem para entregar um pouco de emoção.

Na atual temporada, houve 27 enfrentamentos dentro do grupo Bix Six, com um total de escassos 59 gols. Uma média de 2,18 por jogo, consideravelmente inferior aos 2,67 gols que, em média, saem na Premier League como um todo.

Desses 27 clássicos, seis acabaram em empates sem gols, o que representa pouco mais de 22% do total. Um número bem acima do campeonato, que mostra 8,75% de empates sem gols até aqui: 28 vezes em 320 partidas.

Cinco clássicos também tiveram só um gol, enquanto outros 16 produziram, no máximo dois gols aos espectadores.

Ainda há três clássicos a serem jogados até o fim da temporada inglesa: Manchester United x Liverpool (2 de maio), Manchester City x Chelsea (8 de maio) e Chelsea x Arsenal (12 de maio).

Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid foram os três espanhois que inicialmente toparam o conceito da Superliga, todos liderados pelo presidente merengue Florentino Pérez.

Os números dos clássicos são ligeiramente mais favoráveis se comparados aos confrontos na Inglaterra, ainda que os confrontos em LaLiga falhem na hora de oferecer uma defesa à ruptura do atual modelo europeu.





Em cinco clássicos entre os grandes da Espanha, saíram 12 gols, uma média de 2,4 por partida. A média do campeonato inteiro é só um pouco superior: 794 gols em 318 jogos, ou seja, 2,49 a cada confronto.

Apenas uma das cinco partidas entre Barça, Real e Atlético terminou empatada e todas tiveram ao menos um gol. Até o fim da temporada, haverá um duelo entre Barcelona e Atlético de Madrid, marcado para 8 de maio, no Camp Nou, em duelo que pode até decidir o título.

Andrea Agnelli foi outro arquiteto do projeto da Superliga. Seu clube, a Juventus, assinou o compromisso ao lado dos rivais Milan e Inter.

Esses três clubes estiveram envolvidos em quatro clássicos até aqui, que produziram 12 gols, uma média de 3 tentos por partida, bastante alta em comparação às ligas rivais.

Ainda assim, os confrontos entre os gigantes da Itália deixa a desejar em relação ao campeonato todo, que tem uma média de 3,04 gols por jogo. Foram marcados 969 tentos em 319 jogos no país em 2020/21.

Ainda haverá mais dois clássicos, ambos envolvendo a Juve, que enfrenta Inter e Milan em maio. Ou seja, mais uma oportunidade de melhora nos números.

Assim, é possível concluir que os clássicos da atual temporada, entre os fundadores da Superliga, oferecem menos gols que a média de todas as três ligas.

E, em um dado ainda mais alarmante, os duelos entre os clubes ingleses são os que oferecem mais empates sem gols e os piores números em relação a espanhois e italianos.

Portanto, aos torcedores que querem ver mais jogos entre os maiores times do mundo, o desempenho desta temporada sugere que uma Superliga, vendida como algo para “salvar” o futebol, não parece ter muita coisa de super…