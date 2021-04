Superliga diz que ingleses foram ‘pressionados’ a sair, admite necessidade de reformular projeto, mas garante: ‘Futebol europeu precisa mudar’

Em nota oficial emitida na noite desta terça-feira (20), a Superliga europeia se posicionou após as saídas de Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester City e Manchester United da competição. Segundo a liga, os clubes ingleses foram “pressionados” a tomar esta decisão. Além disso, admitiu que o projeto precisará de uma reformulação.

“A Superliga europeia está convencida de que o atual status quo do futebol europeu precisa de mudança. Estamos propondo uma nova competição europeia porque o sistema atual não funciona. Nossa proposta é direcionada para permitir que o esporte se desenvolva, enquanto gera recursos e estabilidade para toda a pirâmide do futebol, inclusive ajudando a superar as dificuldades financeiras vivenciadas por toda a comunidade do futebol como um resultado da pandemia”, começou por dizer.

Sobre a saída dos clubes ingleses, a Superliga também se pronunciou. “Apesar do anúncio da saída dos clubes ingleses, que foram forçados a tomar esta decisão por fatores externos, estamos convencidos de que a nossa proposta está dentro da lei europeia e sua regulamentações. Isso foi demonstrado hoje (terça) por uma decisão da côrte para proteger a Superliga da ação de terceiros”, prosseguiu.

Por último, deixou claro que será preciso uma reformulação das ideias da competição, afim de otimizar a proposta. Esta colocação leva a entender que a Superliga será suspensa, pelo menos momentaneamente.

“Dadas as atuais circunstâncias, nós reconsideraremos os passos mais apropriados para reformular o projeto, sempre tendo em mente a nossa premissa de oferecer aos torcedores a melhor experiência possível, enquanto realçamos o pagamento solidário à toda a comunidade do futebol”, finalizou.