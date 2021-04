‘Superliga do dinheiro’ teria até clube russo e Milan atrás do Sheffield; veja ranking dos mais ricos da Europa

Os planos da Superliga parecem ter ido por água baixo dias depois de seu nascimento oficial. A repercussão negativa entre torcedores pesou, e maioria dos clubes “fundadores” já anunciou sua desistência do projeto. Entre as principais críticas de fãs, esteve o fato de a iniciativa ser um projeto fechado aos times mais ricos da Europa. Mas a premissa é verdadeira?

Considerando o faturamento das equipes na temporada 2019/20, o ESPN.com.br tenta responder a essa pergunta. De fato, a Superliga nasceu liderada por dois dos mais endinheirados da Europa, mas, no “top 15” do dinheiro, até um clube russo teria lugar à mesa.

Os 12 clubes que apoiaram oficialmente o surgimento da Superliga foram: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, United e Tottenham na Inglaterra; Atlético, Barcelona e Real Madrid na Espanha; e Internazionale, Juventus e Milan, na Itália.

Entre esses, 11 estão entre os 15 mais ricos da Europa em termos de receitas recorrentes, ou seja, sem considerar vendas de jogadores. A exceção é o Milan, que, na verdade, fica bem longe no ranking: apenas o 30º colocado no continente, atrás de clubes como o Sheffield United e o Crystal Palace, da Inglaterra, ou Benfica, em Portugal.

Mesmo na Itália, o Napoli teve faturamento maior do que o clube rubro-negro: 176,3 milhões de euros (R$ 1,18 bilhão), no 19º lugar geral, contra 148,5 milhões de euros (R$ 995 milhões).

O topo do ranking de receitas em 2019/20 foi de Barcelona (715 milhões de euros, R$ 4,8 bilhões) e Real Madrid (691,8 milhões de euros, 4,6 bilhões). Fechando o pódio ficou o Bayern de Munique (634,1 milhões de euros, R$ 4,2 bilhões), que não aderiu aos planos da Superliga.

Cinco dos seis ingleses também estão no top 10 dos mais ricos da Europa, com Manchester United em quarto, Liverpool, quinto, Manchester City, sexto, Chelsea, oitavo e Tottenham, nono. O PSG, outro fora da Superliga, é o sétimo em receitas, enquanto a Juventus, uma das maiores defensoras do projeto, fecha as dez primeiras posições.

Apesar dos 12 clubes “fundadores”, o plano do torneio era de ter 15 equipes fixas na competição. Além de alemães (com o Borussia Dortmund ao lado do Bayern) e do PSG, da França, se o critério fosse apenas o dinheiro o 15º representante seria inusitado: o Zenit, da Rússia, com receitas de 236,5 milhões de euros (quase R$ 1,6 bilhão).

Todos os números são compilados pela consultoria Deloitte, em seu relatório anual intitulado “Football Money League”. Veja abaixo o ranking de receitas (valores em euros) e, em negrito, os clubes “fundadores” da Superliga:

1 – Barcelona (ESP) – 715,1 milhões

2 – Real Madrid (ESP) – 691,8 milhões

3 – Bayern de Munique (ALE) – 634,1 milhões

4 – Manchester United (ING) – 580,4 milhões

5 – Liverpool (ING) – 558,6 milhões

6 – Manchester City (ING) – 549,2 milhões

7 – PSG (FRA) – 540,6 milhões

8 – Chelsea (ING) – 469,7 milhões

9 – Tottenham (ING) – 445,7 milhões

10 – Juventus (ITA) – 397,9 milhões

11 – Arsenal (ING) – 338 milhões

12 – Borussia Dortmund (ALE) – 365,7 milhões

13 – Atlético de Madrid (ESP) – 331,8 bilhões

14 – Internazionale (ITA) – 291,5 milhões

15 – Zenit (RUS) – 236,5 milhões

16 – Schalke 04 (ALE) – 222,8 milhões

17 – Everton (ING) – 212 milhões

18 – Lyon (FRA) – 180,7 milhões

19 – Napoli (ITA) – 176,3 milhões

20 – Eintracht Frankfurt (ALE) – 174 milhões

21 – Valencia (ESP) – 172,1 milhões

22 – Leicester (ING) – 171 milhões

23 – Benfica (POR) – 170,3 milhões

24 – Borussia M’Gladbach (ALE) – 167,9 milhões

25 – Crystal Palace (ING) – 161,3 milhões

26 – West Ham (ING) – 158 milhões

27 – Ajax (HOL) – 155,5 milhões

28 – Sheffield United (ING) – 152 milhões

29 – Wolverhampton (ING) – 151,2 milhões

30 – Milan (ITA) – 148,5 milhões