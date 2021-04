Supernatural: 10 séries spin-off que poderiam acontecer

Supernatural é uma das séries mais famosas e mais caras da The CW. O seriado de terror/drama, que foi ao ar entre 2005 e 2020, conta a história dos irmãos Dean (Jensen Ackles) e Sam Winchester (Jared Padalecki).

Os dois são caçadores de demônios e travam uma verdadeira batalha contra o mal e as forças obscuras, como objetos amaldiçoados, vampiros, bruxas, entidades maléficas e muito mais.

O seriado fez um enorme sucesso, apresentando diversos personagens e grupos marcantes durante suas 15 temporadas de existência. Pensando em todos esses outros núcleos dentro da história, o Minha Série separou 10 spin-offs de Supernatural que poderiam acontecer (e que adoraríamos ver)!

10. Mundos alternativos

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Nas últimas temporadas da série, os produtores apresentaram para os fãs a existência de mundos alternativos no enredo do seriado. Esse ambiente expandido poderia ser uma ótima oportunidade para a produção de um novo programa, que exploraria a ideia de como seria a realidade em outros ambientes.

Um spin-off inspirado nessa ideia não necessitaria do protagonismo dos irmãos Winchester, mas com certeza a presença deles deixaria o seriado muito mais interessante. Alguns exemplos são as realidades dos episódios “Mundo do Apocalipse” e “O Outro Universo”.

9. As Irmãs Wayward

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: The CW

É inegável a ideia de que existe enredo e material suficiente para produzir um ótimo spin-off a partir das histórias das Irmãs Wayward. A realidade é que a própria The CW começou a produção de uma série inspirada na história delas, mas desistiu pouco tempo depois.

Trazer o lado das Wayward seria uma ideia interessante até mesmo para explorar a proteção de um mundo sem os irmãos Winchester.

8. O diário de John Winchester

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Muitos anos antes de Sam e Dean começarem a combater as entidades malignas e tentar impedir o apocalipse, John Winchester já estava nessa vida tentando vingar a morte da esposa, que é a mãe dos protagonistas de Supernatural.

O pai dos irmãos Winchester documentou toda a aventura em um diário, que poderia facilmente se tornar um seriado de sucesso. O possível spin-off aprofundaria a história de John e traria o personagem combatendo os demônios muitos anos antes dos filhos e criando o guia/diário de caça.

7. Samuel Colt

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: The CW

O criador da famosa Colt, arma que consegue matar praticamente tudo dentro do mundo da série, é uma das histórias mais importantes do universo de Supernatural. Entretanto, ela ainda não foi muito bem explorada.

Assim, muitos fãs adorariam um spin-off que contasse por completo a história de vida do lendário caçador Samuel Colt e da invenção da poderosa arma. A Colt é vista como uma peça muito importante no seriado original.

6. Os Homens das Letras

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: The CW

A série apresentou para o público a existência dos Homens das Letras, um grupo de poderosos seres humanos que conhecem praticamente tudo sobre o mundo sobrenatural. O grupo sabe mais sobre demônios e magias do que os mais veteranos caçadores existentes.

Os Homens das Letras têm uma longa história que ainda não foi bem explorada pelos criadores de Supernatural. Um possível spin-off poderia mostrar o processo de acúmulo da sabedoria dos homens ou até mesmo a relação deles com diferentes caçadores.

5. As caçadas de Bobby e Rufus

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Bobby e Rufus são uma dupla de caçadores que chamou bastante a atenção dos fãs do seriado. O público adora a química dos dois e aposta que eles podem ter um compilado de histórias muito interessantes.

Um possível spin-off poderia explorar a vida dos parceiros de caçadas ainda jovens, ou seja, antes dos acontecimentos de Supernatural. Uma série que mostrasse a história, a tensão e as brincadeiras da dupla Bobby e Rufus.

4. Harvelle’s Roadhouse

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Outra possibilidade seria explorar um ambiente que reúne histórias de vários caçadores de demônios: Harvelle’s Roadhouse. É dentro desse ambiente que se realizaria um spin-off que traria um conjunto de caçadores em ação — um dos maiores desejos dos fãs de Supernatural.

Ash, Ellen e Jo promovendo uma união com inúmeros outros caçadores que aparecem no Harvelle’s Roadhouse daria uma baita história. Alguns dos nomes que já passaram pelo famoso bar são: John, Sam e Dean Winchester, Bobby Singer, Gordon Walker, Caleb e muitos outros.

3. Rowena, a Rainha do Inferno

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Uma das personagens mais marcantes da série, Rowena McLeod é uma bruxa extremamente famosa que se torna a Rainha do Inferno no final de Supernatural.

O cargo extremamente importante, o mesmo que foi ocupado pelo filho Crowley, deixou os fãs interessados em um possível spin-off. O novo seriado contaria a trajetória de Rowena como a Rainha do Inferno.

2. Crowley, o Rei do Inferno

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Um dos personagens mais marcantes de Supernatural é o próprio Crowley, que teve a história interrompida na série original. Explorar a longa trajetória do personagem poderia render um ótimo spin-off.

A série contaria a vida de Crowley antes dos encontros com os irmãos Winchester, tendo o filho de Rowena como protagonista e mostrando o caminho dele de pessoa normal na Escócia até se tornar o temido Rei do Inferno.

1. Céu, Inferno e os Anjos

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Curiosamente, a história sobre o Paraíso, o Inferno e os Anjos foi pouquíssima apresentada durante a série original. Por conta disso, um programa explorando o potencial narrativo desses pontos de história seria sensacional.

O spin-off poderia mostrar a história de como tudo aconteceu, mostrando como Chuck criou o Anjo, como ele sobreviveu e como o Céu e o Inferno acabaram se separando. A história dos anjos deixaria os fãs de Supernatural muito empolgados.