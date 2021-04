Suposta nova terceira camisa do São Paulo vaza na web; veja o modelo

Uma imagem do que seria a terceira camisa do São Paulo para esta temporada vazou na internet no último sábado. O modelo foi inicialmente divulgado pelo site Footy Headlines, especializado em camisas de times.

Com as cores vermelha, branca e preta dispostas na horizontal, a camisa teria um motivo histórico para ser usada pelos jogadores comandados por Hernán Crespo.

O desenho da peça seria uma homenagem para um terceiro uniforme utilizado pelo São Paulo na temporada de 1966. O modelo, porém, usava as três cores do clube na posição vertical.

Camisa homenagearia time de 1966 (Foto: Divulgação)

Vale lembrar que a Adidas, fornecedora de material esportivo do São Paulo, lançou somente a camisa 1 para esta temporada por enquanto. O novo modelo da camisa 2 deve ser divulgado nos próximos meses. O último terceiro uniforme do clube teve a cor preta como predominante.