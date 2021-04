Suposto affair de Duda Reis, Gui Araújo se declara: ‘saudade’

Gui Araújo alimentou os boatos de um romance com Duda Reis nesta quinta-feira (29). É que o ex-‘De férias com o Ex’ publicou uma mensagem misteriosa no Twitter, que foi entedida pelos fãs do casal como uma indireta. “E a saudade da vermelhinha”, disse na rede social.

O suposto casal foi flagrado junto em um encontro de influencers que aconteceu em Fernando de Noronha (PE) no domingo (25). Após o comentário no Twitter o ex de Anitta recorreu ao instagram para pedir que parassem de cuidar da vida dele. “Minha paz não tem preço, por isso o silêncio”, escreveu na legenda de um post.