Suposto ganhador da Mega da Virada vai ao Procon após perder prazo para retirar o prêmio

O ganhador ou ganhadora, que é da cidade de São Paulo, tinha até 90 dias após a realização do sorteio para retirar o prêmio. No entanto, isso não aconteceu e ele ou ela entrou para história como a pessoa que esqueceu o maior prêmio das loterias não retirado até hoje.

Com o esquecimento, o dinheiro será direcionado para o Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies). No entanto, para o Procon-SP, mesmo após perder o prazo, o consumidor tem o direito de receber o prêmio.