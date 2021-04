Suposto novo uniforme do Corinthians vaza na internet; veja as fotos

O Esvaphane.com, site especializado em em camisas de futebol divulgou imagens do suposto novo uniforme do Corinthians para a temporada de 2021. O lançamento da da nova camisa do Timão está previsto para acontecer em maio. O uniforme é bem diferente do que o atual, e traz rachaduras em preto e branco que fazem alusão alusão a ruas.

Na gola na parte das costas, há um detalhe escrito em grafite com os dizeres “os donos da rua”. A Nike, fornecedora de materiais esportivos do clube, e o departamento de marketing do não confirmam se as fotos são verdadeiras, mas também não desmentiram que o o novo uniforme será igual ao que o site Esvaphane.com divulgou.

�� Corinthians 21-22 iç saha forması resmi satış fotoğrafları sızdı! ��

�� Corinthians 21-22 home jersey official pictures leaked! �� pic.twitter.com/Jnn6SmlLEH — esvaphane (@esvaphane)

April 24, 2021





O Corinthians entra em campo nesta noite às 20h, em mais uma rodada do Campeonato Paulista. Enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. Apesar da equipe liderar o grupo A com 18 pontos, não vive um bom momento técnico e vem deixando a desejar nas últimas partidas.