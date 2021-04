Surgimento do Islamismo: um resumo

Surgimento do Islamismo: vai cair na sua prova!

O Islamismo, ao lado do Cristianismo e do Judaísmo, é uma das religiões mais influentes do mundo, possuindo uma grande quantidade de adeptos.

Dessa maneira, não é difícil encontrar questões sobre o surgimento dessa religião nas mais variadas provas do país.

Islamismo: Introdução

O Islamismo é, atualmente, a segunda maior religião do mundo, possuindo cerca de 1,8 bilhão de fiéis que vivem, principalmente, na Ásia e na África.

A religião surge no século VII d.C. e é religião monoteísta, ou seja, que acredita na existência de apenas um Deus. Igualmente, queles que professam a fé no islamismo são chamados de muçulmanos.

Surgimento do Islamismo

O surgimento do islamismo ocorre através da obra de Maomé (Muhammad, na língua árabe), o grande profeta da religião, que nasceu em 570 d.C. Foi através do profeta que o Anjo Gabriel fez uma grande revelação. O evento ficaria conhecido como Noite do Destino. Para os muçulmanos, Maomé foi o último de grandes profetas e aquele responsável por trazer aos homens as revelações de Allah.

Na época da revelação, a Península Arábica, onde vivia o profeta, pregava o politeísmo. Por esse motivo, Maomé e seus seguidores foram perseguidos pelo fato de pregarem o monoteísmo. É nesse contexto então que o profeta do Islã sai de Meca e vai até a cidade de Medina, momento que ocorreu no ano de 622 d.C. e ficou conhecido com Hégira, o marco do início do calendário islâmico.

O Alcorão ou Corão, livro sagrado do Islã, foi escrito com base nas revelações de Allah a Maomé, e é o livro que guia a fé islâmica até os dias de hoje. Após a chegada de Maomé e seus seguidores na cidade de Medina, o islamismo se propagou e se tornou uma religião muito influente. Com a morte do profeta, seus seguidores continuaram a propagar a mensagem do islamismo.

Princípios do Islamismo

O Islamismo baseia sua fé em alguns princípios e pilares. Os princípios da religião, além do monoteísmo e do livro sagrado, estão na mensagem dos profetas Adão, Noé, Abraão, Moisés, e Maomé. Ainda, existem três cidades sagradas para os islâmicos: Meca, Medina e Jerusalém. Até os dias atuais, peregrinações ocorrem em direção à esses locais.

Igualmente, o Islamismo possui cinco pilares. São eles: