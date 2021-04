suspenso desde 2020, retomada segue sem previsão

O edital do concurso TCM SP (Tribunal de Contas do Município de São Paulo) está suspenso desde março de 2020 e, de acordo com o órgão, segue sem previsão para a retomada.

A resposta foi encaminhada na última terça-feira, 6 de abril, à equipe de jornalismo do Direção Concursos. Ainda de acordo com o TCM SP, novidades sobre o certame serão divulgadas pelo próprio órgão. Veja:

Concurso TCM SP

Em contato mais recente com a banca organizadora do concurso TCM SP, a equipe de jornalismo obteve a confirmação que as inscrições serão reabertas, assim que o certame retornar.

O edital do concurso foi lançado no início do ano de 2020 com oportunidades para nível médio e superior, sob responsabilidade da empresa Vunesp.

São, ao todo, 12 vagas imediatas, sendo 2 para Agente de Fiscalização (nível superior) e 10 para Auxiliar Técnico de Fiscalização (nível médio).

Resumo do concurso TCM SP

banca : Vunesp

: Vunesp vagas : 12 + CR

: 12 + CR cargos : Auxiliar Técnico de Fiscalização e Agente de Fiscalização

: Auxiliar Técnico de Fiscalização e Agente de Fiscalização escolaridade : nível médio e nível superior

: nível médio e nível superior remuneração : R$ 10.200,00 a R$ 19 mil

: R$ 10.200,00 a R$ 19 mil data de provas : SUSPENSAS

: SUSPENSAS inscrições : serão reabertas

