Swords of Legends Online apresenta classe Spellsword em trailer

Swords of Legends Online está atraindo a atenção dos fãs de jogos de RPG online, e a equipe de produção está atenta a isso. Há algum tempo o time começou a divulgar algumas das classes do jogo, e dando continuidade a esse trabalho temos a chance de conhecer um pouco dos membros do grupo Spellsword.

De acordo com a descrição, os membros da classe Spellsword são capazes de usar técnicas arcanas para dar cabo dos inimigos que se colocarem no caminho. Como o próprio nome dá a entender, estes combatentes são versáteis tanto no uso de magias quanto no combate manejando espadas.

Veja um pouco destes lutadores em ação a seguir:

Swords of Legends Online será lançado para PC em algum momento do terceiro trimestre deste ano.