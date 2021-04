SYKES Brasil recruta profissionais para diferentes cargos

A SYKES Brasil, multinacional americana especializada no segmento de Contact Center, está com 180 vagas abertas para diferentes funções na cidade de Curitiba, capital do Paraná. Com mais de 40 anos no mercado e presente em mais de 20 países, a empresa presta serviços para clientes dos ramos de tecnologia, serviços financeiros, área de saúde, viagens, serviços de seguros e varejo.

Dentre as oportunidades abertas, destacam-se as posições de Analista de treinamento e qualidade, Analista de Comunicação Interna Pleno, Analista de Recrutamento e Seleção Junior, Gerente de Excelência Operacional, Assistente Técnico, Auxiliar de Instalações, Agente de Atendimento Técnico, Assistente Técnico, Analista de Planejamento, Analista de Qualidade Junior, Supervisor de Operações Junior, Suporte de qualidade e treinamento, Agente de Atendimento Bilíngue – Hotelaria, Analista de Negócios, Analista de Processos Pleno, Agente Líder Operacional e Qualidade, Supervisor de Operações Sênior, Coordenador de Operações, Programador de Processamento de Dados, Analista de Desempenho e Planejamento, Instrutor de Treinamento Júnior, Supervisor de Operações Júnior, Analista de Backoffice Junior, Analista de Qualidade Junior, Coordenador de Operações Júnior e Agente de Atendimento Técnico.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada. Enquanto algumas vagas exigem ensino superior completo e conhecimento no pacote Office e nos idiomas inglês e espanhol, outras aceitam ensino médio completo ou pós-graduação.

A SYKES Brasil tem figurado, ano após ano, na categoria excelente empresa para se trabalhar e recentemente foi certificada com o selo Great Place to Work. Além do salário compatível com o mercado, os trabalhadores da empresa recebem vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição, assistência médica Unimed, assistência odontológica Amil e, em alguns casos, bônus por desempenho.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis devem acessar a página de Carreiras da empresa para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo.

É importante notar que inicialmente os contratados poderão trabalhar no modelo home office devido ao avanço da pandemia de Covid-19. Neste caso, eles terão os computadores e as ferramentas de trabalho necessárias instaladas em suas residências e retornarão ao presencial assim que possível.