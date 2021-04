Sylvinho rememora massacre de 6 a 2 e revela que Guardiola só treinou Messi como falso 9 por quatro dias

Um dos clássicos Real Madrid x Barcelona mais famoso da história ocorreu em 2 de maio de 2009. Na ocasião, o “SuperBarça” do técnico Josep Guardiola simplesmente humilhou o rival por 6 a 2, em pleno Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Esse duelo é sempre lembrado por ter sido a 1ª vez que Guardiola escalou Lionel Messi desde o início como “falso 9”, e o argentino correspondeu tendo uma atuação de gala, com dois gols, uma assistência e vários lances históricos. Henry (2), Puyol e Piqué marcaram os outros tentos blaugranas, enquanto Higuaín e Sergio Ramos descontaram para os merengues.

Em entrevista à ESPN Brasil e ao ESPN.com.br, o ex-lateral-esquerdo Sylvinho, que ficou no banco de reservas dos culés naquela partida, revelou que Pep treinou a formação revolucionária em apenas quatro dias, mas viu os resultados serem imediatos no gramado do Camp Nou.

Atualmente trabalhando como treinador, após ser auxiliar de Tite na seleção brasileira, o ex-jogador de Corinthians, Arsenal e Manchester City exaltou a genialidade de Guardiola, chamando o hoje comandante dos Citizens de “fora da curva”.

Messi comemora após marcar para o Barcelona sobre o Real Madrid, em 2009 Getty Images

“Eu estava na reta final da minha carreira em 2009, e você ter a oportunidade de trabalhar com um treinador como o Guardiola foi quase como uma pós-graduação para mim”, exaltou Sylvinho, que recentemente comandou o Lyon, da França.

“Até hoje lembro desse Real x Barça que ele colocou o Messi pela 1ª vez de falso 9, com o Henry e o Eto’o pelos lados. A princípio, a ideia é genial… Mas, como treinar uma mudança de esquema desse porte em apenas quatro dias? Era nessas horas que o Pep mostrava como era inteligente”, recordou.

“Ele usou o cognitivo e a inteligência dos jogadores para ajustar o time. As pessoas acham que é fácil treinar caras fora de série, mas o grande segredo é que você sempre precisa dar um plus para esses atletas nos treinamentos. Além dos jogadores serem bons, o técnico tem que ser fora da curva também, como o Pep era e continua sendo”, argumentou.

Em 2009, aliás, o Barcelona faturou a Tríplice Coroa, com os títulos de LaLiga, Copa do Rei e Uefa Champions League.

Nos meses seguintes, ainda faria um “sexteto” de títulos, acumulando a Supercopa da Espanha, a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes.

Ficha técnica

Real Madrid 2 x 6 Barcelona

GOLS: Real Madrid: Higuaín e Sergio Ramos Barcelona: Messi (2), Henry (2), Puyol e Piqué

REAL MADRID: Casillas; Sergio Ramos (Van der Vaart), Cannavaro, Heinze e Marcelo (Huntelaar); Metzelder, Gago e Lass Diarra; Robben (Javi García), Raúl e Higuaín Técnico: Juande Ramos

BARCELONA: Victor Valdés; Daniel Alves, Puyol, Piqué e Abidal; Yaya Touré (Bojan), Xavi e Iniesta (Busquets); Henry (Keita), Eto’o e Messi Técnico: Josep Guardiola

‘GUARDIOLA FAZIA A GENTE SUFOCAR O RIVAL’

Sylvinho chegou ao Camp Nou em 2004, quando o técnico era Frank Rijkaard.

Com o holandês no comando, o ex-corintiano faturou muitos troféus, ao lado de lendas como Puyol, Ronaldinho Gaúcho, Deco e Eto’o. Mas foi depois da chegada de Guardiola, na temporada 2008/09, que outro patamar foi alcançado na equipe catalã.

“Eu agradeço muito quem trouxe o Guardiola para o comando do Barça (risos)”, sorriu o ex-lateral-esquerdo.

“Penso que, no futebol, o que é bom pode ser ainda melhor. O Pep estava no time B, mas tinha o DNA do Barcelona. Ele estudou muito, e tudo o que ele tinha armazenado na carreira ele conseguiu colocar no trabalho dele como técnico, além do talento natural. Nós tínhamos um bom time, que tinha começado a ser montado em 2003, mas algumas peças tinham que mudar, além da dinâmica de trabalho”, lembrou.

“O Guardiola conseguiu visualizar isso rápido e colocou tudo em prática. Ele era enérgico, proativo e cheio de qualidades e virtudes. A ‘fome de vencer’ que ele conseguiu dar para a gente era uma coisa louca. Nós sufocávamos o adversário! Ficávamos com a bola mais de 70% do tempo e sempre querendo fazer mais gols”, pontuou.

Sylvinho é festejado pelos companheiros em sua despedida do Barcelona Getty Images

Para Sylvinho, Pep não “inventou” nada novo no futebol, mas deixou um legado incrível no Camp Nou.

“O que ele fez não é um trabalho simples. Ele trouxe muitas virtudes. O Guardiola não inventou o futebol ou o Barcelona, mas é excepcional, um cara fora da curva. É só ver que vencemos o triplete sobrando em campo e perdendo pouquíssimos jogos no ano”, citou.

“Além disso, ele ainda incorporou caras do time B à equipe principal, como Busquets e Pedro, que viraram grandes jogadores e ajudaram o Barça a conquistar vários outros títulos nos anos seguintes”, finalizou.

O lateral-esquerdo deixou o Barça ao final da supertemporada 2008/09 e foi em seguida para o Manchester City, encerrando a carreira ao final de 2009/10.