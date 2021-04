Synapcom anuncia vagas de emprego com salários de até R$5 mil

Synapcom anuncia vagas de emprego concentradas no cargo de Consultor de E-commerce em São Paulo. Estão disponíveis, no total, seis oportunidades com faixa salarial de R$ 4 mil a R$ 5 mil. Veja, a seguir, outras informações!

Synapcom anuncia vagas para consultor de e-commerce

Synapcom anuncia vagas de emprego concentradas em São Paulo. Foram divulgadas, ao todo, 6 oportunidades para o cargo de Consultor de E-commerce com salário que pode chegar a R$ 5 mil. Além da remuneração divulgada pela corporação, os aprovados no processo de recrutamento também terão acesso a alguns benefícios. Veja-os, abaixo:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Vale transporte;

Desconto em produtos;

Vale refeição.

Os interessados que desejam participar do processo seletivo devem apresentar experiência e conhecimento na área de comércio digital, domínio em processos analíticos e conhecimentos em curva ABC e plataformas digitais.

Dentro do cargo, os contratados irão desenvolver relatórios sobre o desempenho das lojas, realizar estudos para acompanhar o desenvolvimento das lojas, desenvolver planos para alcance de metas, analisar estratégias da concorrência, entre outras responsabilidades.

Como se inscrever

Para realizar a candidatura e obter mais informações sobre a vaga de Consultor de E-commerce na Synapcom, os interessados precisam entrar no site de inscrição e enviar seus currículos para a etapa de triagem da empresa.

Sendo reconhecida como líder em full commerce no Brasil, a Synapcom é uma empresa que atua e fornece serviços dentro do ramo de e-commerce, desenvolvendo estratégias e projetos para seus clientes.

A empresa conta com ferramentas exclusivas para estruturar o negócio digital de todos os seus clientes, visando estabelecer projetos que atendam a necessidade de cada um deles.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!