T. Nunes ‘ressuscita’ passagem pelo Timão e rebate corneteiros: “Surgiu de fora para dentro no Corinthians”; aproveitamento foi de 47,44%

Tiago Nunes, ex-treinador do Corinthians, foi apresentado pelo Grêmio na tarde desta sexta-feira (23). O comandante relembrou sua passagem no Timão e negou que seu trabalho tenha sido ruim. O profissional chegou a Porto Alegre com a difícil missão de preencher a lacuna deixada por Renato.









“Os parâmetros de avaliação contam quem ganha e quem perde. Mas eu levo em consideração os processos internos desenvolvidos diariamente, que ajudam a organização a ter sucesso. Eu não considero o trabalho no Corinthians como ruim, porque tiveram fatores internos que contribuíram para a melhora. Só os resultados de campo não levam a um insucesso de trabalho”, explicou Tiago.

Contratado ainda em 2019, TN só assumiu o comando do Timão no início de 2020 com a missão de tentar mudar o estilo de jogo do clube, após praticamente uma década com uma filosofia desenvolvida por Mano Menezes, Tite e Fábio Carille.

“Vamos nos esforçar o máximo para fazer um grande trabalho no Grêmio. Sobre questão de cartilha, isso nunca existiu. Nunca houve esse termo e nem foi implementado por mim. Há um equívoco sobre essa fala. Surgiu de fora para dentro no Corinthians e tomou magnitude maior do que deveria”, finalizou o treinador.

Números de Tiago Nunes pelo Corinthians:

26 jogos

9 vitórias

10 empates

7 derrotas

Aproveitamento de 47,44%