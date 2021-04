Tadeu completa dois anos no Goiás

Um dos principais jogadores do Goiás nas últimas temporadas, o goleiro Tadeu comemorou o feito de dois anos jogando pelo clube. O atleta que veio da Ferroviária se diz feliz com o feito.

“É muito gratificante pra mim estar aqui a dois anos. Já são mais de 80 jogos com a camisa do Goiás. Me sinto muito honrado em fazer parte da história de uma equipe tão grande. Sei que eu sou um privilegiado por poder vestir essa camisa. Poder representar esse clube dentro de campo, é um motivo de muito orgulho. É uma grande satisfação alcançar uma marca como essa”.

Rosiron Rodrigues/Goiás

Pelo Esmeraldino, já são 85 jogos. Um dos destaques da campanha de 2019, optou por permanecer no clube, assim como em 2021, após o rebaixamento para a segunda divisão. O arqueiro entra em campo novamente nesta quarta, quando o Goiás encara o Iporá, pelo Campeonato Goiano.