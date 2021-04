Taison ‘bagunça’ cabeça de Ramírez e formação do Inter pode ser modificada; jogador foi inscrito na Libertadores

Depois de ter ficado no “quase” no Campeonato Brasileiro 2020 e ter visto a taça escapar na última rodada, o Inter começou bem a temporada. Garantido na fase de grupos da Libertadores, o Colorado só vêm atuando pelo Campeonato Gaúcho, onde acumula seis vitórias, dois empates e duas derrota – sendo o líder geral do Estadual.









Depois de ser derrotado pelo Grêmio, o Inter teve uma semana livre para treinar e na última quarta-feira (14) fez uma indigesta visita ao Aimoré. Com direito a Paolo Guerrero marcando depois de oito meses, o Colorado venceu por 6 a 1 e se isolou ainda mais na ponta tabela. Agora, o Inter foca suas atenções em sua estreia na Copa Libertadores, na terça-feira (20).

Foto: Reprodução/Internacional



Antes disso, o Colorado deve fazer a apresentação oficial do seu mais novo reforço, que está levando os torcedores ao delírio. Após 11 anos na Europa – mais precisamente na Ucrânia – Taison acertou seu retorno ao Beira-Rio. O meia-atacante usará a lendária camisa 10 vermelha e será mais uma opção para Miguel Ángel Ramírez no setor ofensivo da equipe.

A chegada de Taison, inclusive, levanta questionamentos sobre a forma que o Inter será escalado. O jornalista Lucas Collar fez uma simulação de como ficar a disposição tática do Colorado com o jogador: Marcelo Lomba; Saravia, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Dourado, Edenílson, Boschilia; Taison, Palácios e Yuri Alberto.

O

O

O

o

o

o

o

。

。

.

.

.

O TAISON VOLTOU — débora (@deborevisque)

April 17, 2021





Anunciado nesta sexta-feira (16), Taison ainda não apareceu no BID e não possui condições legais para fazer sua reestreia com a camisa colorada. No entanto, o Inter já o inscreveu na Libertadores. O camisa 10 está em uma lista ‘provisória’ feita pelo clube gaúcho. O prazo final para a inscrição definitiva é até a terceira rodada da fase de grupos.