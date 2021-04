Taison convence Shakhtar Donetsk e caminho fica aberto para retorno ao Inter; valores mensais e tempo de contrato são conhecidos

O Internacional apresentou um projeto audacioso para o técnico Miguel Ángel Ramírez para convencê-lo a dirigir o time gaúcho. O espanhol aceitou a missão e a poucos dias da estreia da Libertadores, principal objetivo do clube na temporada, vem dando uma nova cara para a sua equipe. Na última quarta-feira (14), o Colorado não tomou conhecimento e goleou o Aimoré por 6 a 1, obtendo a classificação para a semifinal do Campeonato Gaúcho.









As boas notícias não param por aí. Quem deve chegar a tempo de disputar a competição sul-americana pelo Time do Povo é Taison. O atacante brasileiro deve ser o segundo reforço do time gaúcho no setor de ataque; Palacios chegou ao clube recentemente.

Na manhã desta quinta-feira (15), Taison esteve reunido com a diretoria do Shakhtar Donetsk e, após uma longa conversa, conseguiu fazer com que o time ucraniano rescindisse o seu contrato de forma unilateral. Sendo assim, o atacante está livre para assinar com a sua equipe do coração. O brasileiro deve chegar semana que vem ao Rio Grande do Sul e logo em seguida, já poderá ficar à disposição do técnico Miguel Ángel Ramírez. A tendência é que o atleta não demore muito para se adaptar. A informação é do repórter Luciano Potter.

Para voltar ao Beira-Rio, Taison aceitou reduzir drasticamente os valores que recebe na Ucrânia. Pelo Inter, os vencimentos ficarão na casa dos R$ 650 mil mensais. De acordo com Vozes do Gigante, o atacante irá assinar um contrato de 2 anos com o Colorado.

Em sua primeira passagem pelo Colorado, onde virou xodó da torcida, participou de 138 jogos e marcou 35 gols.