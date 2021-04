Taison Day! Internacional anuncia a volta do atacante Taison

Agora é oficial. Através das redes sociais, o Internacional anunciou nesta sexta-feira a volta do atacante Taison ao Beira-Rio.

Projetado pelo Colorado no fim da década de 2000, o atleta construiu a sua carreira na Europa e passou os últimos nove anos no Shaktar Donetsk-UCR.

Apesar de toda a moral dentro do clube, Taison estava afastado dos trabalhos após se desentender com o treinador.

Diante do problema interno e a não renovação do seu contrato com o Shaktar, Taison abriu conversas com o Internacional e fechou o seu retorno.

Nas últimas horas, a diretoria do Colorado trabalhou para antecipar a sua chegada e contar com o atleta na fase de grupos da Libertadores.