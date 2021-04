Taison é apresentado e manda recado: ‘Voltei ao clube que amo’

A sexta-feira foi de novidade no Internacional. Após mais de uma década longe do Beira-Rio, o atacante Taison voltou a vestir o manto vermelho e concedeu a sua primeira coletiva de imprensa.

No bate-papo, o atleta mostrou-se disposto a ajudar o técnico Miguel Ángel Ramírez e deixou claro que não veio a passeio.

‘Voltei ao clube que eu amo. Agradecer aos torcedores que tiveram paciência de me esperar. Todo ano tinha a novela de eu voltar. Volto mais experiente para ajudar os mais jovens, como ocorreu com Bolívar, D’Alessandro. Volto feliz, bem condicionado, à disposição de todos que precisarem conversar. Volto para conquistar coisas grandes’, afirmou.

Na coletiva, Taison também deixou claro que vai fazer de tudo, juntamente com seus companheiros, para acabar com a seca de títulos do Inter, que dura desde 2016.

‘O Inter disputou títulos, Copa do Brasil, até o último jogo o Brasileirão. Infelizmente, não conseguimos. Sou torcedor e estava torcendo. O grupo é muito forte. Tem uma comissão técnica que precisa de tempo. Cheguei para ajudar, mas também ser ajudado. Eu preciso também. Estou aberto a conversar, receber tudo. Estou muito feliz e que seja um ano maravilhoso para nós’, declarou, antes de completar:

‘Eu vim, cara. Mas sozinho não vou conseguir conquistar tudo o que eu quero. Há jogadores de alto nível que sei que ajudarão. Eles querem ser campeões e isso é o mais importante. Ganhei 15 títulos no Shakhtar, fui duas vezes eleito o melhor jogador. Saí vencedor e volto vencedor. Quero vencer. Eu não vim a passeio. Quero ganhar, conquistar títulos e sei que o grupo quer conquistar’.