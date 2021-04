Taison é liberado pelo Shakhtar e ganha data para chegar a Porto Alegre; atacante retorna ao Inter após 11 anos

Depois de ter ficado no “quase” no Campeonato Brasileiro 2020 e ter visto a taça escapar na última rodada, o Inter começou bem a temporada. Garantido na fase de grupos da Libertadores, o Colorado só vêm atuando pelo Campeonato Gaúcho, onde acumula seis vitórias, dois empates e duas derrota – sendo o líder geral do Estadual.









Depois de ser derrotado pelo Grêmio, o Inter teve uma semana livre para treinar e na última quarta-feira (14) fez uma indigesta visita ao Aimoré. Com direito a Paolo Guerrero marcando depois de oito meses, o Colorado venceu por 6 a 1 e se isolou ainda mais na ponta tabela. Agora, o Inter foca suas atenções em sua estreia na Copa Libertadores.

Na terça-feira (20), o Internacional vai até a Bolívia para enfrentar o Always Ready. Neste meio-tempo, a diretoria colorada atua nos bastidores para garantir a contratação de Taison que, de acordo com o jornalista Bruno Andrade, do UOL Esportes, deve desembarcar em Porto Alegre até o próximo final de semana para acertar seu retorno ao Beira-Rio.

A rescisão de contrato com o Shakhtar Donetsk já foi concretizada, assim como o acerto com o Inter. O que resta agora é apenas a oficialização da contratação do atacante de 33 anos, que retorna ao Brasil depois de 11 anos. Depois de deixar o Inter, em 2010, o jogador atuou pelo Metalist Kharkiv, da Ucrânia, e em 2013 se transferiu para o Shakhtar – onde estava desde então.

Com a camisa do Internacional, Taison jogou de 2008 até 2010 e conquistou Libertadores, Sul-Americana, Copa Suruga e duas vezes o Gauchão. É possível que o anúncio seja feito na próxima semana – ou até mesmo no próprio fim de semana. O contrato estipulado e aceito por ambas as partes foi de dois anos, tendo seu término em 2023.