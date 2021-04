Taison faz apelo e pede à torcida do Inter que evite aglomeração em aeroporto: ‘Fiquem em casa’

Taison foi anunciado como reforço do Internacional nesta sexta-feira (16) depois de 11 anos atuando no futebol europeu e não poderia esconder a felicidade. Aos 33 anos, o jogador participou de live no perfil oficial do clube no Instagram e já falou como jogador da equipe.

“Vocês não têm noção de como foram meus últimos dias, tentando voltar o mais rápido possível. Quero agradecer a todos, ao Inter por me levar, por me deixar ficar mais perto de vocês. Estou muito feliz, feliz demais, vocês não têm ideia”, disse.

“Podem ter certeza de que estou voltando para conquistar muita coisa com vocês. Preciso de vocês para conquistar isso comigo. Com o grupo de jogadores, a diretoria. Preciso que confiem em nós. Na próxima semana eu estou chegando, vou conversar com o mister (Ramírez). Estou bem feliz, minha família está muito feliz, e agora é pensar neste momento de voltar para casa”, completou.

Atleta rescindiu com o Shakhtar Donetsk e está acertado com o clube gaúcho

O jogador ainda se preocupou com o momento vivido no mundo por conta da pandemia de COVID-19 e fez um apelo para que torcedores não fossem até o aeroporto recebê-lo.

“Não podemos lotar aeroporto, por favor. Não podemos lotar aeroporto. Eu queria muito, mas estamos passando por uma pandemia terrível. Então, façam isso por mim, fiquem em casa, está bom?”, apontou.

Taison assinou um contrato de dois anos com o Colorado e, apesar de ainda não estar no BID da CBF, pode ser inscrito na fase de grupos da Conmebol Libertadores. O jogador ainda não revelou o número da camisa que utilizará, mas disse que está preparado para atuar.

“Vestir a camisa do Inter de novo será como se fosse a primeira vez. Estrear não depende de mim, mas estou preparado fisicamente, me sentindo muito bem. Vou conversar com mister quando eu chegar, e quero jogar logo”, apontou.

“Aqui eu jogava mais pelo meio, de camisa 10. Mas sigo jogando pelos lados também. Deixo para o mister escolher. Mas me sinto bem jogando pelo meio”, finalizou.