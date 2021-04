Talles agrada nos treinos e Crespo acena time sem Sara e Luan para volta ao Paulistão; Miranda, Éder e Orejuela devem entrar na 1ª fase

Já se aproxima de um mês que o São Paulo não disputa uma partida oficial. Desde a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino em 13 de março pelo Campeonato Paulista, o time de Hernán Crespo segue aguardando diretrizes do Estado para o retorno à competição. Segundo o colega Eduardo Affonso, setorista do Tricolor nos canais ESPN, o clube recebeu sinalização da FPF de que pode jogar novamente no próximo sábado (10).

Isso se o governador João Dória (PSDB) autorizar a volta do Paulistão. Palmeiras e Corinthians chegaram a disputar partidas atrasadas pelo torneio em Volta Redonda. Ainda que não tenha uma definição sobre data e até adversário para o retorno do Estadual, o elenco do São Paulo segue concentrado nos treinos no CT da Barra Funda.

A tendência é a torcida ver um time inicial diferente no próximo duelo. Edu Affonso apurou que Crespo vem testando Gabriel Sara na ala esquerda. O argentino tem gostado do desempenho do meia, que deve perder espaço para Igor Gomes na posição original. O garoto Talles é outro que vem agradando nas atividades. “É visto como um atleta diferenciado”, afirma o setorista da ESPN sobre o volante do sub-20.

Gabriel Sara perdeu lugar no meio e foi testado na LE em atividades na semana (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)



As alterações começam a ser vistas desde a defesa. Crespo tende a montar a linha de três zagueiros com Arboleda, Bruno Alves e Léo Pelé, esse sim instalado do lado esquerdo. O volante Luan treinou no time reserva, já que o promissor Rodrigo Nestor forma o miolo do círculo central com Igor Gomes e Daniel Alves.

Na LE, Reinaldo. Sara entra como alternativa ao camisa 6, junto de Wellington. Enquanto que Igor Vinícius mantém na LD. Orejuela, recém-contratado para a ala direita, segue no Reffis em tratamento para dores no joelho.

A provável escalação do São Paulo de momento tem:

Tiago Volpi, Arboleda, Bruno Alves e Léo Pelé; Igor Vinícius, Nestor, Daniel Alves, Igor Gomes e Reinaldo; Luciano e Pablo.

Segundo Affonso, Orejuela, o atacante Éder e o zagueiro Miranda devem ser inscritos na lista A do São Paulo para a primeira fase do Campeonato Paulista. Já Martín Benítez e William devem ser relacionados a partir das quartas de final.