Talles Magno puxa a fila e Marcelo Cabo tem 6 opções em baixa no Vasco; rendimento não foi aprovado no início de 2021

Mesmo não conseguindo se classificar entre os 4 primeiros no estadual, o saldo coletivo do Vasco foi bastante positivo, pois a equipe ganhou identidade nas mãos de Marcelo Cabo, aumentando a confiança do torcedor para a sequência da temporada. Alguns nomes como Gabriel Pec e Matías Galarza talvez sejam as surpresas mais gratas.









Porém, da mesma forma que alguns jogadores surpreenderam, outros perderam espaço. Mesmo em casos que iniciaram a tenporada como titulares, não demonstraram um bom rendimento e saíram do time. Por apenas ser o início da temporada, certamente terão outras oportunidades, mas esperava-se mais.

O primeiro deles é sem dúvidas Talles Magno, que iniciou como titular nos primeiros jogos com Marcelo Cabo, mas ficou devendo boas atuações. Além da lesão, a ascensão de Pec e as contratações de Morato e Jabá vão colocar pressão no jovem de 18 anos.

Outro considerado com muito potencial, mas ainda não conseguiu engatar uma sequência, é Juninho. Com Galarza e Laranjeira se destacando bastante, terá que lutar para retomar uma vaga no time.

Carlinhos ainda tem esperança de ser titular na Série B – Foto: Thiago Ribeiro/AGIF.



Quem vive situação parecida é Carlinhos, que até fez algumas boas partidas, contra Botafogo e Boavista, por exemplo, mas a expectativa era que entregasse mais no Carioca. Para conquistar um espaço, terá de mostrar mais para brigar pela titularidade na Série B.

Conhecido por ganhar moral com Luxemburgo na reta final do Brasileiro, Caio Lopes não conseguiu engrenar e teve poucas chances no Carioca, ficando para trás em relação aos outros concorrentes na posição, principalmente com a chegada de alguns reforços.

Considerado um jogador de bastante potencial, o jovem Vinícius perdeu espaço. Iniciou sendo aproveitado constantemente por Cabo no decorrer das partidas, mas quebrou o nariz em lance acidental com Castan, em um treino. Com a chegada de reforços para posição, deve voltar no fim da fila.

Por fim, o jovem zagueiro Ulisses, de 21 anos, não foi bem nas poucas oportunidades que teve, falhando contra Volta Redonda e Madureira. Essas atuações abaixo do esperado podem fazer com que o garoto precise demonstrar nos treinos que ainda pode render pelo Cruz-Maltino.