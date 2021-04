‘Talvez não o coloque mais’

Apesar da Juventus ter vencido o Parma por 3 a 1, pelo Campeonato Italiano, na última quarta-feira, um fato ocorrido na partida deixou a torcida bianconera revoltada.

Aos 25 do 1º tempo, o time visitante saiu na frente em Turim em cobrança de falta de Brugman. No entanto, a bola só passou pela barreira porque o atacante Cristiano Ronaldo, que estava bem no meio da “parede”, não pulou, ao contrário de seus companheiros.

No lance, que pode ser visto no vídeo acima, é possível notar que CR7 claramente não faz o menor esforço para barrar a bola, apenas protegendo o rosto no lance e esticando um pouco a perna.

O pouco esforço feito pelo português revoltou torcedores da Juve, que, nas redes sociais, deixaram clara sua insatisfação com a postura do craque.

“Se um jogador tem medo de se machucar na barreira, é melhor que ele não esteja lá”, escreveu um fã, no Twitter, entre muitas mensagens.

Cristiano Ronaldo lamenta após Juventus levar gol do Parma, pela Serie A EFE

Outros também lembraram que, na eliminação da Juventus para o Porto, na Champions, Cristiano já havia feito pouco esforço na barreira no lance que resultou no gol de Sérgio Oliveira.

Após a partida, o técnico da “Velha Senhora”, Andrea Pirlo, foi questionado sobre o fato e salientou que talvez peça para CR7 não ficar mais na proteção ao goleiro nas cobranças de falta.

“Quanto a Ronaldo, no futuro talvez eu não o coloque mais na barreira”, afirmou o treinador, em sua coletiva de imprensa.

Dona de um largo domínio na Itália na última década, a Juve está “apenas” em 3º lugar na atual Serie A.





Quem lidera é a Inter de Milão, que tem 10 pontos de vantagem sobre o vice-líder Milan e está cada vez mais perto de faturar o Scudetto.