“Talvez volte a sorrir esse ano”; Renato não perde chance de provocar Renata Fan em despedida do Grêmio

Todo ciclo tem começo, meio e fim, com Renato Portaluppi à frente do Grêmio não poderia ser diferente. Na última quinta-feira (15), após a derrota dentro de casa para o Independiente de Valle, do Equador, o Imortal foi eliminado da Copa Libertadores e o treinador, que havia renovado recentemente com o clube, não aguentou a pressão e deixou o cargo. Agora, Romildo Bolzan Júnior procura um novo comandante.









Nesta terça-feira (20), Portaluppi não só se despediu do Rio Grande do Sul, mas também aproveitou o tempo para dar um até logo para os profissionais da imprensa com quem sempre brigou e brincou nesses 5 anos junto ao Tricolor. Renato mandou uma mensagem para Denilson Show e Renata Fan, que mostraram o vídeo com o depoimento ao público.

“Oi, Renata! Oi, Denílson! Depois de um bom tempo, mandando esse vídeo para vocês, um abraço, desejar saúde. Quero dizer que vou dar um tempo agora, viu Renata. Você vai poder respirar tranquila principalmente em tempos de Gre-Nais. Talvez você volte a sorrir esse ano“, disse o profissional, agora sem clube.

Renato Portaluppi voltou a brincar e provocar a apresnetadora Renata Portaluppi. Foto: Divulgação Grupo Bandeirantes



“Deixando a brincadeira de lado, o mais importante é esse nosso carinho, que é recíproco, daqui para aí, de vocês para cá. vou tirar uns dias de férias, dar um pouco de paz para vocês, mas já já eu estou de volta. Beijo”, completou o ídolo gremista.

Respeitosa, Renata elogiou a postura do agora ex-treinador do rival, destacando seu espírito esportivo, que por muitas vezes durante os quase 5 anos de Imortal, fez a apresentadora trabalhar triste. “Se tem uma coisa que a gente tem certeza no programa é que o Renato tem esse espírito de brincar, de uma rivalidade saudável. Isso foi legal, nunca passou do limite, nunca foi depreciativo, nunca foi feio”, destacou a a colorada.