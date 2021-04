Tarifas do metrô e ônibus metropolitanos serão reajustadas nesta terça (27); veja valores

Após o aumento valor da tarifa dos ônibus de Salvador a partir desta segunda-feira (26), os valores das passagens do metrô e das linhas rodoviárias metropolitanas também sofrerão reajustes a partir desta terça-feira (27).

A tarifa do metrô, cujo último aumento ocorreu em março do ano passado, será reajustada em 5,1%, passando a custar R$ 4,10. A tarifa de integração do metrô com os ônibus, seguindo a regra de cobrar o maior valor dos sistemas integrados, passará a ser R$ 4,40, mesmo preço cobrado pelos ônibus do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO), e do Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC).

Já as linhas de ônibus metropolitanos, que são regulamentadas pela Agerba, terão reajuste conforme a área de circulação.

As tarifas das linhas que compõem o Anel 1, ônibus que atendem as cidades de Simões Filho e Lauro de Freitas, passam de R$ 4,10 para R$ 4,30. O valor cobrado nas linhas do Anel 2, que atendem Camaçari e Candeias, passa de R$ 5,80 para R$ 6,10, e as tarifas das linhas que atendem o Anel 3, Dias D’Ávila, Mata de São João, São Sebastião do Passé, Madre de Deus, saem de R$ 8,10 e vão para R$ 8,60.

De acordo com a Agerba, esse reajuste é concedido anualmente com base na correção de um conjunto de índices, a exemplo da variação do diesel, IPCA e INPC, que neste ano é de 5,85%.