Taty Castellanos cava vaga no Palmeiras em entrevista: “Interesse ainda existe”; atacante é indicação de Abel Ferreira para a diretoria

“Para bom entendendor”, Abel Ferreira deu uma cutucada de leve na diretoria do Palmeiras na entrevista após a vitória sobre o Defensa Y Justicia. Mesmo vencendo por 2 a 1 na Argentina pela partida de ida da decisão da Recopa, o Alviverde teve muita dificuldade contra o time de Facundo Varella, especialmente pela falta de opções no ataque. Para se ter ideia, a equipe terminou com 4 laterais em campo.









É bem verdade que ninguém entendeu por que Abel não colocou Wesley na partida – sendo preterido por Lucas Esteves e Maye -, porém o português citou que gostaria de ter mais um ponta esquerda e um centroavante. Esse último para fazer “sombra” a Luiz Adriano, que ficou de fora por ter contraído Covid-19.

O nome mais próximo de um concorrente de LA no mercado procurado por Anderson Barros foi Taty Castellanos, do New York City-EUA. Por conta da pandemia, o Verdão recuou nas tratativas pelo argentino de 22 anos, já que teme uma piora da condição financeira por conta da piora na pandemia do Coronavírus no Brasil.

Taty Castellanos disse, em entrevista há pouco, que o interesse no Palmeiras ainda perdura (Foto: Sam Greenwood/Getty Images USA)



Na negociação por Castellanos, o Grupo City não aceitou as condições de pagamento estabelecidas pelo Palmeiras. A ideia do time paulista era postergar ou até mesmo parcelar o pagamento. Uma outra estratégia poderia envolver a prioridade de venda de destaques da base ao grupo, mas nada caminhou para frente. Os valores giravam em torno de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 15 milhões) por 60% do passe do atacante.

No momento, as tratativas estão paradas. Para muitos, o Palmeiras já desistiu da negociação, mas quem nega é o próprio Castellanos. Em entrevista ao jornal AS, mas filial do México, o argentino deixou claro que tem interesse em defender a equipe de Abel Ferreira, o que deve repercutir na imprensa brasileira no fim de semana.

�� Castellanos deu entrevista para o AS do México ���� O atacante afirmou que sabe do interesse do atual campeão da Libertadores, que gostaria muito de jogar numa liga como a brasileira Disse também que quer jogar aqui um dia e que o interesse do Palmeiras ainda existe ���� pic.twitter.com/4fg9rGv39p — INFOS Palestra ⓟ �� ���� (@Infos_palestra)

April 9, 2021





“Eu estava frequentemente interessado em ver o que acontecia. O interesse (meu de ir ao Palmeiras) existia e ainda existe. Palmeiras é um clube muito importante que eu gostaria de jogar em algum dia”, declarou Taty, praticamente ‘cavando’ vaga no time de Abel, para muitos palmeirenses ligados na entrevista.

Valentín, embora seja argentino, iniciou sua carreira profissional com as cores da Universidad de Chile, em 2017. Na última temporada, atuando na Major League Soccer (MLS), o atacante jogou 29 partidas e participou diretamente de nove gols (sete tentos e duas assistências). Na pré-temporada, o atacante vem marcando gols, o que atrai ainda mais os palestrinos nas redes sociais.