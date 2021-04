taxa de inscrição de quem desistiu ainda não foi devolvida

Candidatos que pediram pela devolução da taxa de inscrição para o concurso TCE RJ ainda não receberam o valor de volta. Prazo para pagamento das taxas era até o dia 31 de março.

No momento, a equipe de jornalismo já entrou em contato com o TCE RJ e com a banca organizadora, Cebraspe, para ter mais esclarecimentos.

Recentemente, no dia 25 de março, foi divulgado o resultado final da prova discursiva do concurso público. Nesta segunda-feira (5/4), foi divulgada as respostas aos recursos contra o resultado provisório das provas discursivas.

Agora, nos dias 12 e 13 de abril, candidatos poderão enviar os documentos relativos para realizar a etapa de Avaliação de Títulos.

O edital TCE RJ ofertou 40 vagas para Auditor de Controle Externo, distribuídas entre as especialidades de Direito, Controle Externo, Ciências Contábeis e Tecnologia da Informação. Os salários iniciais giram em torno de R$ 13 mil.

Foram dois dias de provas distintos para cada avaliação. No dia 6 de fevereiro, foram aplicadas, no turno da tarde, as provas objetivas. No dia 7 de fevereiro, foram aplicadas, no turno da manhã, as provas discursivas.

Ao todo, 12.669 candidatos se inscreveram no concurso TCE RJ, sendo o cargo com a maior demanda de Auditor de Controle Externo na especialidade de Controle Externo. A demanda foi de 446.50 candidatos/vaga na ampla concorrência.

Outros concursos público de Controle previstos

Há diversos concursos públicos da área de Controle previstos para o ano de 2021. Confira um breve panorama:

TCM SP: com o edital suspenso, a banca organizadora do concurso para o TCM SP confirmou que as inscrições serão reabertas.

TCE SC: o edital estava para ser publicado quando a pandemia do coronavírus estourou e organização foi suspensa. Segundo publicação nas redes sociais do próprio Tribunal de Contas de Santa Catarina, o presidente do tribunal enviou ofício ao Cebraspe para retomar procedimentos do edital.

TCE AM: A FGV já foi oficializada como a banca organizadora do próximo certame. O certame terá a oferta de 40 vagas imediatas para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo A.

TCE PI: o órgão definiu a FGV como organizadora do seu próximo concurso destinado a candidatos de níveis médio e superior. O contrato já foi assinado e o edital é iminente.

