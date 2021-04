TBTdoBBB: relembre alguns momentos especiais do Almoço do Anjo nas edições do Big Brother Brasil | outras edições

Os participantes do Big Brother Brasil estão sempre lutando pelos prêmios do programa. Além do mais cobiçada, a bolada de R$ 1,5 milhão, eles também focam nos mimos menores. O Almoço do Anjo é um deles. Com esse presentão, os brothers têm a chance de matar a saudade da família comendo uma comidinha especial que costumam degustar em casa, além de receberem a tão sonhada mensagem em vídeo dos seus entes queridos. Para relembrarmos esses momentos, a #RedeBBB reuniu alguns deles; confira!

Rodolffo, o primeiro Anjo do BBB21, convidou Arcrebiano e Caio para o acompanharem no Almoço do Anjo, e juntos eles aproveitaram as delícias de um típico almoço goiano. Entre os quitutes, feijão de caldo, frango caipira, pequi refogado, quiabo frito e angu de milho.

Rodolffo escolhe Arcrebiano e Caio para o Almoço do Anjo

O segundo Anjo do BBB21, Carla Diaz ganhou um almoço especial com Cuscuz Marroquino de Carne. Ela desfrutou do cardápio na companhia de Camilla de Lucas e João Luiz.

Carla Diaz se emociona com Presente do Anjo

O Anjo Babu, do BBB20, convidou Gizelly e Pyong para apreciarem com ele uma moqueca de robalo e pirão. Durante o almoço, o brother agradeceu a presença dos amigos.

Babu escolhe Pyong e Gizelly para o almoço do Anjo

Também no BBB20, o Anjo da semana Mari escolheu Thelma e Victor Hugo para o seu almoço especial. “Que lindo. Arroz, galinha e quiabo. Amei”, vibrou a sister.

Almoço do Anjo: Mari, Thelma e Victor Hugo fazem brinde

No Almoço do Anjo, no BBB19, Isabella recebeu lasanha de abóbora e comemorou. Ela convidou a amiga Carolina para curtir o momento com ela.

“Idêntico. Não estou acreditando que eu vou comer isso. Surreal”.

“Coma, lembre da sua ‘family ‘que esse é o melhor momento. Ai, gente, é muito bom”, incentivou Carolina.

Isabella olha massa de abóbora e diz: ‘Não estou acreditando que eu vou comer isso’

Quando foi Anjo no BBB19, Rízia se surpreendeu com cardápio do almoço. Ao lado de Gabriela, sua convidada, comemorou ao ver as opções da refeição. “Mentira que tem caranguejo. Meu Deus do céu, não vou descer daqui hoje”, disse. Macarronada com camarão e pavê de chocolate também faziam parte da refeição do dia.

Rízia se surpreende com cardápio do Almoço do Anjo e brinca: ‘Não vou descer daqui hoje’

Wagner convidou Ana Clara e Gleici para o Almoço do Anjo. No cardápio, medalhão. Depois de comerem a sobremesa de chocolate, eles fizeram um brinde.

Ana Clara, Gleici e Wagner fazem brinde no Almoço do Anjo

Daniel e Marinalva foram consagrados juntos o Anjo da semana, no BBB17. Eles ganharam, além de um cardápio especial, duas surpresas que remetiam às suas casas: a lasanha da mãe de Daniel; e a paella preparada pelo namorado de Marinalva.