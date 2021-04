TBTdoBBB: relembre comemorações emblemáticas de quem voltou do Paredão no reality | outras edições

Quem é fã de Big Brother Brasil fica sempre esperando ansiosamente por dois momentos decisivos do jogo: os dias da formação do Paredão e o da eliminação . É uma caixinha de surpresas, né? E a sensação de voltar da berlinda e ganhar uma nova chance do público de poder reagir no jogo é indescritível. Sempre tem muito choro, pulo na piscina e grito – até mesmo dentro da despensa!

Como fez Gilberto, ao comemorar nesta semana sua permanência na casa após voltar de seu terceiro Paredão. Junto com Camilla de Lucas, João Luiz, Juliette e Fiuk, o brother entrou no pequeno cômodo para gritar e celebrar a vitória sem, digamos, ‘incomodar’ Caio, que estava triste na área externa pela eliminação de Rodolffo.

Gilberto comemora permanência na dispensa com brothers

Arthur e Gilberto – BBB21

Arthur e Gilberto pulam na piscina após Eliminação de Karol Conká no BBB21

Após a Eliminação de Karol Conká no BBB21, Arthur e Gilberto pularam na piscina para comemorar. A cantora bateu o recorde de todos as edições do Big Brother Brasil com 99,17% de rejeição. O doutorando em Economia recebeu 0,29% dos votos, e o instrutor de crossfit, 0,54%.

Kaysar grita muito na área externa

Depois de enfrentar seu primeiro Paredão, a emoção tomou conta de Kaysar Dadour 😱. A berlinda foi formada pelo brother, Caruso — eliminado com 81,53% dos votos — e a família Lima. Assim que o eliminado deixou a casa do BBB18, o ator sírio não poupou os gritos e chegou até a se ajoelhar. Depois, ele definiu o que estava sentindo no momento: “Bem louco” 🤪.

Elis é eliminada com mais de 80%

Ilmar, Daniel e Elis formaram o quinto Paredão do BBB17, e os brothers levaram a melhor. Após o anúncio de que a sister era a eliminada da noite, Ilmar comemorou, bateu palmas e gritou ao saber que foi o menos votado. Enquanto isso, o agente de trânsito não chegou nem a ouvir o que o apresentador falou: “O que ele falou? Não escutei“. Haja coração para essas berlindas, né?

Pedro é eliminado com 71,71% dos votos

A 17ª edição do Big Brother Brasil contou com uma dinâmica diferente: por quase uma semana, a casa ficou dividido por um muro, com o lado mexicano e o lado americano. Neste período, ocorreu o sexto Paredão da edição, entre Emily, Pedro e Marinalva. O brother, que afirmou “eu escolho com quem vou ao Paredão“, não contava que o voto popular seria contrário ao que ele pensava sobre o jogo.

Ao receber a notícia de que estava eliminado, com 71,7% dos votos, Pedro ficou cho-ca-do. 😱 Já Emily, do outro lado do muro, não se conteve: pulou, se ajoelhou no chão, chorou e gritou emocionada.

1 de 2 Natália e Fernando — Foto: TV Globo Natália e Fernando — Foto: TV Globo

Fernando foi o sexto eliminado do BBB8, com 62% dos votos, após enfrentar Natália, seu affair na casa, e Thati Bione. Natália chorou de felicidade por continuar na casa, mas também de emoção por perder o namorado 🥺. Fernando abraçou Natália e disse: “Se cuida”. “Pode deixar”, respondeu a loira. No entanto, assim que o brother fechou a porta, Natália pulou muito e comemorou: “Estou sozinha na casa, vou beber todas!” 🥂

Fernando é eliminado da casa do BBB8

2 de 2 Grazi e Jean foram os finalistas do BBB5 — Foto: Renato Rocha Miranda/TV Globo Grazi e Jean foram os finalistas do BBB5 — Foto: Renato Rocha Miranda/TV Globo

Grazi teve um retorno histórico de Paredão no BBB5, ao enfrentar Aline Cristina, que foi eliminada com 95% dos votos. Foi o primeiro grande índice de rejeição expressivo do Big Brother Brasil. A modelo acabou se tornando vice-campeã daquela edição, que teve Jean Wyllys como vencedor.

Rogério deixa a casa BBB5 GIF — Foto: Globo

Diferente de Grazi, Rogério, o Dr. Gê, não teve uma passagem muito longa no BBB5. O médico enfrentou Sammy no quarto Paredão da edição e levou a pior. Assim que foi anunciada a eliminação, o comerciante recebeu o abraço de Jean Wyllys, Taty Pink e da própria modelo. O trio estava muito animado com a permanência do amigo no jogo, mas se engana quem acha que foram os únicos participantes felizes na história 🤔. Mesmo eliminado, Rogério riu do momento e saiu alegre da casa. Melhor coisa levar na esportiva, né? 😍

