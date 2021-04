TBTdoBBB: relembre o que os brothers contaram no Diário do Confinamento | BBB21

Antes mesmo da entrada dos brothers na casa mais vigiada do Brasil, a vontade de conhecer os participantes já era grande. Não faltavam perguntas sobre o elenco do BBB21 e, para solucioná-las, o Diário do Confinado caiu como uma luva 🤩. Isso porque, com uma câmera, cada participante gravava vídeos exclusivos e mostrava um pouco de si ao longo dos dias no quarto de hotel. Rolou papo sobre expectativa para o reality, brincadeira, quiz e muito mais 😍😍😍.

Agora já estamos na reta final, então vamos relembrar o que cada brother disse? Será que tudo saiu como planejado? Será que os participantes agiram de acordo com o que falaram no Diário do Confinado? Ficou curioso, né? Então vem que a #RedeBBB te mostra tudo! 😉

Primeiro episódio: Brothers comentaram suas expectativas para o reality

No primeiro dia no hotel, todos os 20 confinados abriram o coração e disseram o que esperavam para o BBB21 😍. A ansiedade para conhecer uns aos outros foi um dos pontos mais falados por eles, mas, enquanto o reality não começava, eles aproveitaram o tempinho para relaxar, meditar, treinar, fazer um ‘detox’ das redes sociais e até comemorar pulando na cama.

“Doido para poder conhecer a academia da casa”, contou Arthur.

“Eu vou fazer diferente. Estou pronto“, afirmou Caio.

“Louco para conhecer essa casa. Nunca imaginei que eu pudesse chegar a conhecer por dentro”, disse Nego Di.

Veja tudo o que falaram aqui! 👇👇

Segundo episódio: Participantes revelaram como iriam se comportar no BBB21

No segundo dia no hotel, os brothers responderam o que preferiam dentro do BBB21. Prova de resistência ou sorte? Imunidade ou dinheiro? Monstro ou Xepa? 😬 Uma sister afirmou que apostaria na sorte, porque não sabia como estava o seu condicionamento físico. A respeito de imunidade, um brother contou que poderia correr atrás dela dentro do jogo e, por isso, preferia a bolada em dinheiro.

“Na Xepa dá para viver tranquilo”, declarou Karol Conká.

“Ao longo de toda a minha vida, várias pessoas falaram que eu era uma pessoa mais fraca. Acho que dentro do Big Brother se você ganha uma prova de resistência é muito interessante“, explicou João Luiz.

“Dinheiro é bom, todo mundo gosta”, brincou Camilla de Lucas.

Confira o que os brothers escolheram! 👇👇

Terceiro episódio: Confinados contaram o que sentiam falta do mundo externo

O que você mais sentiria falta do mundo externo se entrasse no BBB21? 🤔 Durante o terceiro dia no hotel, os brothers compartilharam com o público o que estavam com saudade. Teve confinado saudoso com seus cachorrinhos, família, celular e até o almoço da mãe.

“Sentindo falta de assistir a um filme, a uma série”, contou Carla Diaz.

“O que eu estou sentindo mais falta é de trabalhar, porque eu amo trabalhar. Todo dia eu sempre estou na correria“, comentou Kerline.

“Estou sentindo muita falta de música. Eu fico aqui cantando sozinha e dançando sem música”, disse Lumena.

Vem ver todas as respostas! 👇👇

Quarto episódio: participantes responderam quiz sobre o jogo

E quem disse que os ‘games’ só começaram quando os brothers entraram na casa? Nada disso! 🤩 No quarto dia de confinamento no hotel, os brothers tiveram que responder um quiz e revelar como se posicionariam em algumas situações dentro do BBB21. Namastê ou ‘Namastreta’? Líder ou ganhar a imunidade do Anjo? Joga ou assiste?

“Um ‘Namastreta’ saudável, bem saudável. Eu não me aguento, às vezes, por ser um cara do pavio curto”, revelou Arcrebiano.

“Imunidade é a sobrevivência, fora que você vai receber uma carta ou alguma coisa carinhosa. Acho que é mais gostoso“, afirmou Juliette.

“Joga e ensina, porque a mamãe dá aulas”, brincou Pocah.

Confira o que todos os brothers optaram! 👇👇

Quinto episódio: participantes contaram de quem esconderam a ida ao reality

Tudo no sigilo! 🤫 Na quinta noite no hotel, os brothers contaram quem são as pessoas que não sabiam da entrada deles no BBB21. Além disso, eles opinaram sobre quem deve ter ficado mais surpreso com a notícia. Alguns confinados deram a desculpa de que iriam se ausentar por um tempo para gravar filme, para uma viagem de trabalho e até para ser madrinha de casamento.

“Eu acho que a pessoa que vai ficar mais surpresa é a diretora da minha escola, a dona Ana. Acho que ela vai pular da cadeira”, brincou Lucas Penteado.

“A pessoa que ficou mais surpresa foi a Rafa Kalimann, minha ex-esposa. Ela ficou desacreditada dessa participação“, contou Rodolffo. Rafa foi a vice-campeã do BBB20.

Vem dar uma espiadinha em tudo o que contaram 👇👇

Sexto episódio: brothers brincaram de verdade e mentira

Verdade 👍 ou mentira 👎? No sexto dia de confinamento no hotel, os brothers falaram três curiosidades sobre eles, mas entre elas uma era falsa. Será que você consegue adivinhar qual a história não é verdadeira? No meio do papo, uma sister contou uma experiência que teve com a cantora Rihanna. Isso mesmo, Rihanna! 😱

“Eu já cantei em um coro de música erudita”, contou Gilberto.

“Sou uma pessoa um pouco insegura“, disse Viih Tube.

“Já tive um namorado por um mês”, afirmou Thaís.

Veja tudo nos vídeos abaixo! 👇👇

Sétimo episódio: participantes mostraram o que levaram na mala

Prestes a entrar na casa mais vigiada do Brasil, os brothers abriram as malas e citaram alguns itens que levaram para o BBB21 🧳. Para você, o que não poderia faltar? Levando em consideração que alguns confinados permanecerão no reality por 100 dias, a escolha tem que ser bem pensada, né? Teve gente que levou chapéu para lembrar das suas próprias raízes, acessórios e até peça especial para quando ganhar o Anjo.

“O que eu não levo em roupas de colorido, eu gosto dos acessórios. Maquiagem é uma coisa muito importante, porque eu não vou nem na padaria sem me arrumar”, brincou Sarah.

“Eu trouxe a jaqueta que eu cantei na Final, que para mim foi muito especial. Se eu chegar na Final esse ano, eu uso essa jaqueta“, declarou Projota. O rapper fez um show na Final do BBB18.

“O escapulário eu não tiro do pescoço. Adoro escapulários. São coisas que vão me dar força”, contou Fiuk.

Ficou curioso? 👀 Confira tudo o que os brothers mostraram abaixo 👇👇

Conteúdos exclusivos, coreografias das festas, memes que bombaram nas redes: tudo em um só lugar. Clique aqui e divirta-se com o Dropz!