Tchê Tchê na vaga de Zaracho, Nathan, Hyoran e mais: Cuca abre o jogo e explica mudanças no Atlético em clássico

O Atlético decepcionou seus torcedores e não conseguiu tirar vantagem do momento ruim vivido pelo rival Cruzeiro, em clássico disputado na tarde do último domingo (11). Atuando no Mineirão, o Galo teve uma atuação abaixo do esperado e saiu de campo derrotado pelo placar de 1×0. Após o confronto, o técnico Cuca explicou, em entrevista coletiva, as mudanças realizadas na equipe.









A principal novidade foi a estreia de Tchê Tchê, que chegou na última semana e, logo de cara, ‘roubou’ a vaga de Zaracho no time titular. Já no setor ofensivo, o treinador saiu em defesa do chileno Eduardo Vargas, que deixou nomes como Hulk no banco de reservas e perdeu a chance mais clara de gol no clássico.

“Tchê Tchê chegou na terça e treinou bem durante a semana. É um jogador importante que não fez um grande jogo, a exemplo dos companheiros dele. Vargas é o nosso centroavante, foi quem fez o gol da vitória no último jogo. Ele teve duas finalizações no primeiro tempo e teve uma chance clara que o Fábio fez uma grande defesa, no segundo tempo. É a equipe considerada titular, que fez um grande jogo contra o América-MG, mas, hoje, não”, avaliou.

No Mineirão: Galo acabou superado pelo Cruzeiro (Foto: Alessandra Torres/AGIF)



Pouco depois de sofrer o gol de Airton, Cuca mexeu na equipe e sacou Guga, deslocando Tchê Tchê para a lateral, colocando Nathan para aumentar a chegada ao ataque. Na sequência, o jogador com maior característica de marcação no time, Allan, deu lugar a Hyoran. No entanto, as substituições e mudanças táticas não funcionaram.

Cobrar nada de jogador não. Único culpado é qm trouxe o cuca e qm apoiou isso. — Bestshooter96 (@_goodmusic96)

April 12, 2021





“Nathan é um meia que chega bem na frente. Por isso optei por Nathan e Sasha naquele momento para ganhar profundidade com Tchê Tchê. O Tchê Tchê ficou como um ala, e não como um lateral, diferentemente do Guga. Foi a opção para jogar o time para frente, Tiramos o Allan, recuamos o Nathan para primeiro volante e deixamos o Hyoran como segundo meia ao lado do Nacho (Fernández). Mas as trocas não fluíram. O Marrony também entrou. A culpa não foi dos que entraram. Todos têm de refletir, mas a maior pela derrota é minha”, completou.