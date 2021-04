‘Te coloca de lado como se você não existisse mais’

Multicampeão e com uma sólida carreira entre os grandes clubes da Europa, José Mourinho não acumulou apenas amigos nos últimos anos.

Em entrevista ao canal de televisão Sky Sports, o meio-campista Paul Pogba contou sobre os bastidores da relação que teve com o português e que não entende até hoje por que o ‘Special One’.

“A minha relação com o Ole é diferente. Ele não iria contra os jogadores. Mourinho colocava os atletas de lado como se não existissem mais. Eu tive uma grande relação com o Mourinho, todos viam isso, mas de uma hora para outra não sei o que aconteceu. Isso é algo muito estranho e eu não consigo explicar a razão”.

No último domingo, o Manchester United visitou o Tottenham e conseguiu uma grande vitória por 3 a 1. Logo após a partida, Ole e Mourinho trocaram farpas após o VAR anular o que seria o primeiro gol dos Red Devils. No lance, a arbitragem marcou falta de McTominay em Son.

Solskjaer fez duras críticas ao sul-coreano, disse que a reação do atacante condicionou o árbitro ao assinalar falta de ataque e fez uma analogia ainda dizendo que se Son fosse seu filho, precisaria da ajuda dos outros dez irmãos, caso contrário não iria comer.

Na resposta, Mourinho tirou sarro de Solskjaer: “Eu só gostaria de dizer que Son tem muita sorte de seu pai ser uma pessoa melhor do que Ole. Acho que um pai e eu sou pai, deve alimentar suas crianças não importa o que elas façam”.

No fim, Pogba disse que Mourinho usou as palavras do técnico do Manchester United como ‘cortina de fumaça’ para cobrir a derrota sofrida em casa. “É isso que Mourinho faz. Ele fala do pai dos outros para não ter que explicar sobre uma partida que ele perde”.