Técnico da seleção brasileira, Tite recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Nesta segunda-feira (5), o técnico Tite, da seleção brasileira, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele tem 59 anos e está no grupo dos “profissionais de educação física com 59 anos ou mais”, cuja campanha se iniciou hoje na cidade do Rio de Janeiro.

O técnico Tite recebeu hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Boa, comandante! ⚽️���� Ele ainda mandou o recado depois: “A ciência e a medicina são fundamentais para nossa vida e nosso futuro. Vacina sim!” pic.twitter.com/KIHurSxvPj — CBF Futebol (@CBF_Futebol)

April 5, 2021





O provável dia em que Tite receberá a segunda dose é 3 de maio. Com as Eliminatórias Sul-Americanas interrompidas por conta da pandemia, a seleção brasileira tem retorno a campo previsto para o meio do ano, na Copa América que será realizada na Argentina e na Colômbia.

Em entrevista ao site da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o treinador fez campanha a favor da vacinação, e se disse aliviado após receber a primeira dose da vacina. O preparador físico da seleção, Fábio Mahseredjian, também foi vacinado, de acordo com a entidade.

Saiu o novo calendário de vacinação. A previsão é que até o dia 24/04 todos os idosos com 60 anos ou mais recebam a primeira dose da vacina. Com as novas datas, o grupo mais vulnerável poderá ter mais esperança em dias melhores. pic.twitter.com/Mkk8wVz6yO — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio)

March 29, 2021





“Um sentimento que mistura o alívio por receber a primeira dose e estar mais próximo da imunização e a esperança de que a vacinação chegue rapidamente a todos e avance por todo o mundo. A ciência e a medicina são fundamentais para nossa vida e nosso futuro. Vacina sim!”, declarou Tite.

Além de começar a vacinar os profissionais de saúde com 59 anos ou mais, incluindo médicos, enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos, entre outros, a cidade do Rio de Janeiro está imunizando a população de 60 a 71 anos ao longo do mês de abril.