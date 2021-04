Técnico do Bayern lamenta chances desperdiçadas contra PSG: “Não fomos eficazes”

Ao comentar sobre a derrota para o PSG na Liga dos Campeões, o técnico do Bayern de Munique, Hans Flick, lamentou os erros de finalização de sua equipe.

De acordo com o treinador, o resultado poderia ter sido diferente se a pontaria estivesse melhor. Afinal, o time alemão terminou o jogo com 31 chutes a gol.

“Obviamente nosso rival marcou três gols das poucas chances que tiveram. E nós somente dois. Lutamos os 90 minutos e poderíamos ter alcançado um resultado melhor, mas não fomos eficientes na frente do gol como costumamos ser”, explicou.

Com os 3 a 2 sofridos na Alemanha, o Bayern passa a pensar no duelo de volta, que ocorre na França, na próxima terça-feira. Para sair com a vaga na semifinal da Liga dos Campeões, o time de Hans Flick precisa vencer por dois gols de diferença.