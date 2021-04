Técnico do Chelsea consegue feito que nem Klopp teve na Inglaterra ao derrubar City de Guardiola

O Chelsea está mais uma vez na grande final da Copa da Inglaterra. A equipe de Londres fez 1 a 0 no Manchester City graças a um gol de Ziyech e tem a chance de erguer o troféu mais tradicional da Inglaterra mais uma vez em sua história.

Além de ser mais um título para a galeria, o Chelsea ainda pode ajudar Thomas Tüchel a fazer história. Esta é a primeira vez que um técnico alemão chega à grande final da Copa da Inglaterra, podendo conquistar o título ainda inédito para comandantes alemães.

Nem mesmo Jürgen Klopp, que está à frente do Liverpool desde 2015, conseguiu disputar a final da competição mata-mata. O triunfo do Chelsea coroou aindaa primeira vitória de Tuchel em seis jogos contra Guardiola na Inglaterra.

O Chelsea tem se tornado ‘figurinha carimbada’ na Copa da Inglaterra. Esta será a 15ª final do clube no torneio, a quarta nas últimas cinco temporadas. Os blues correm atrás do nono título da competição. O último aconteceu em 2018, após bater o Manchester United na final por 1 a 0.

A outra semifinal será decidida entre Leicester e Southampton. A grande final acontecerá no dia 15 de maio, no estádio Wembley.