Técnico do Independiente Del Valle deixa escapar ajuda de Abel Ferreira contra o Grêmio: “Ofereceu informações”

O planejamento do Grêmio mudou da água para o vinho após a derrota para o Independiente Del Valle, na Libertadores. A eliminação repercutiu também na Europa, mais precisamente em Portugal, terra do técnico Renato Paiva, comandante do time equatoriano.









Em entrevista ao canal A Bola TV, afirmou ter pedido dicas ao seu compatriota Abel Ferreira, treinador do Palmeiras: “Não tenho problema nenhum em dizer que nós, taticamente, estudamos muito bem o Grêmio. O Abel, que é meu amigo, nos ajudou nisso, porque teve dois jogos contra o Grêmio na final da Copa do Brasil. Portanto, ajudou-nos ao oferecer informações em relação ao adversário, mas nós fizemos o resto. Depois, estudamos as fortalezas e as fraquezas, que todas equipes têm”, destacou.

O fato curioso é que agora terá de enfrentar seu amigo na fase de grupos do torneio continental. Ao mesmo tempo que citou os conselhos do conterrâneo, Paiva alfinetou o planejamento tricolor, afrimando que a antiga comissão técnica gremista, que deixou o clube após a eliminação, não estuou a equipe equatoriana suficientemente.

Adversário levou a melhor nos 180 minutos – Foto: Fernando Alves/AGIF.



“Acho que foi uma questão tática, porque estudamos muito bem o adversário. E posso até dizer que, em parte, o Grêmio não estudou o Independiente, porque na conferência de imprensa, antes do jogo, um dos jogadores disse: “Desta vez, estudamos o Independiente e agora já sabemos como jogam”. Mas já tínhamos jogado um jogo e tinham perdido por 2 a 1. Por isso, eu digo que nós estudamos melhor o Grêmio do que ele estudou a nós“, avaliou, conforme publicou o portal “GaúchaZH”, não deixando de elogiar a qualidade dos jogadores gremistas.

“Se perguntar qual foi a chave, foi claramente termos a bola. Porque, quando teve a bola, o Grêmio nos causou problemas, precisamente pela qualidade de Pepê, Jean Pyerre, Diego Souza, Alisson, Maicon. São tantos que custa salientar. Portanto, tiramos a bola do Grêmio e sempre que tivemos a bola foi para criar perigo”, completou Renato Paiva.