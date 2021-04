Técnico do Leicester nega interesse em dirigir Tottenham: “Estou bem aqui”

Brendan Rodgers, técnico do Leicester City, negou interesse em dirigir o Tottenham, que recentemente demitiu o experiente José Mourinho. Rodgers faz boa temporada com o Leicester e é um dos especulados para suceder o português.

“O Tottenham é um grande clube, um dos maiores de Inglaterra, mas eu estou muito bem no Leicester. Estou muito feliz, tenho um enorme respeito pelos jogadores, pela direção e quero continuar trabalhando aqui. Além de ver a forma como os jogadores se entregam de alma e coração, tenho plena confiança na evolução desta equipa no futuro, a curto prazo”, disse o treinador.

O técnico norte-irlandês tem contrato com o Leicester até 2025 e está no clube desde 2019. Na atual temporada, a equipe é a terceira colocada do Campeonato Inglês com 62 pontos, 15 atrás do líder Manchester City. Recentemente, o Leicester eliminou o Manchester United da Copa da Inglaterra.