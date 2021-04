técnico do Porto desabafa após discussão com Tuchel na Champions; veja como foi

Eliminado nas quartas da final da Uefa Champions League, o técnico Sergio Conceição, do Porto, desabafou após discutir com Thomas Tuchel, comandante do Chelsea.

“Fui insultado por este senhor que está aqui ao lado [Tuchel]”, disse Conceição na entrevista após o jogo. Na coletiva de imprensa, porém, o português não quis revelar o que teria dito o treinador alemão.

“O meu inglês não é perfeito, não adianta estar a falar disso. Não houve troca de palavras porque estive concentrado no jogo, não sei o porquê da reação dele. Mas não entendi muito bem. Ouvi alguns insultos, mas já passo. Não é bonito e a minha irritação no final tinha a ver com isso. Não lhe dirigi a palavra”, explicou.

O jornal português “Record”, porém, revelou que o alemão teria falado “fuck off” (vai se f*** ), junto à linha lateral, no momento em que os treinadores iam se cumprimentar após o apito final.

As palavras motivaram o desentendimento entre os técnicos, que motivou uma confusão generalizada no gramado, incluindo os jogadores das duas equipes.