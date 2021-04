Técnico do sub-20 feliz com estreia de Caio Eduardo pelo Vasco

O ano de 2021 está sendo muito bom para a base do Vasco. Com a chegada do técnico Marcelo Cabo e a reformulação do departamento de futebol, os jovens estão ganhando mais espaço. E as promessas estão correspondendo.

Na semana passada, com alguns jogadores do elenco profissional de folga, o treinador recrutou alguns atletas do sub-20. Além de treinar com a equipe, alguns até entraram em campo na partida contra o Resende.

Assim, o meia Caio Eduardo estreou nos profissionais na vitória por 3 a 1 na última rodada da Taça Guanabara, no sábado passado. Ele entrou na vaga de Bruno Gomes, outro prata da casa, aos 30 minutos do segundo tempo. Apesar do pouco tempo em campo, chamou a atenção pela personalidade. Vale ressaltar que Caio Eduardo completou 18 anos este mês.

“Fiquei muito feliz com a entrada dele nesse jogo no profissional, porque ele fez as escolhas das jogadas de forma correta. E isso é importante para que ele apareça bem, que ele se desgaste menos e que seja importante pro time”, afirmou Diogo Siston em entrevista ao Canal Atenção Vascaínos.

“É um jogador técnico, com bom passe, bom drible, portanto tem um bom um contra um. Jogador que conduz bem a bola, finaliza e cruza bem, tem um bom entendimento do jogo e do espaço a ocupar, seja no meio seja na lateral. Eu o vejo com mais características de oito, um segundo volante, mas também foi utilizado na lateral por mim, nessa campanha vitoriosa do sub-20”, completou.

Com o retorno dos atletas que receberam folga, Caio Eduardo foi reintegrado ao sub-20, mas deixou uma boa impressão e pode receber novas oportunidades num futuro próximo.