técnico do Vélez projeta jogo contra ‘um dos melhores do continente’ na Libertadores

O Flamengo estreia na Conmebol Libertadores na próxima terça-feira (20) contra o Vélez Sarsfield, na Argentina, e o técnico Mauricio Pellegrino ressaltou a importância da partida e o tamanho do time brasileiro antes do duelo.

“Depois de muito tempo, o Vélez terá a oportunidade de disputar um torneio muito importante, no qual fará o máximo, pois o grupo é complexo, no qual enfrentaremos o Flamengo, um dos melhores times do continente, na próxima terça-feira”, disse em entrevista coletiva.

“Tem também a LDU, que já foi campeã da Libertadores, e o La Calera, que tem sido um dos melhores times do último campeonato chileno, então esse grupo de jogadores que tenho, humilde, unido e que sabe como respeitar as instruções que vai dar o melhor desde o plano mental e físico”, completou.

O Vélez é líder de seu grupo na Copa da Liga Argentina e conseguiu importante vitória contra o Huracán no último sábado (17). O duelo contra o Flamengo marcará o retorno da equipe ao torneio depois de oito anos, e o treinador fez questão de exaltar seu time.

“Essa equipe trabalha com muita humildade. Agora está chegando a Libertadores e temos toda a energia colocada no jogo de terça-feira. Quero que todos nós estejamos juntos, é uma competição muito difícil. Queremos voltar ao nome de Vélez em toda a América do Sul porque é um orgulho jogar esta competição”, finalizou.