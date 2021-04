Técnico Dorival Júnior revela dívida de clubes: ‘Pendência com cinco’

O técnico Dorival Júnior, ex-Athletico Paranaense, desabafou à Rádio Bandeirantes sobre dívidas existentes entre cinco clubes e ele. Sem trabalhar desde agosto do ano passado, Dorival ainda comentou sobre as possibilidades de comandar outras equipes.

+ Confira a classificação do Campeonato Carioca

– Tenho cinco clubes que têm pendência. Seria muito mais interessante se os salários fossem menores, mas pagos, que o respeito existisse. Não que com isso não tenhamos errado. Reconheço e participei de tudo isso – lamentou

​

Sobre novas oportunidades em equipes do futebol brasileiro, Dorival comentou que recentemente clubes que demitiram treinadores o procuraram para assumir o cargo em branco. O Sport foi um deles. Após a demissão de Jair Ventura, o técnico chegou a conversar com o presidente do time pernambucano, mas não houve acordo.

– Tive bem próximos de três situações, principalmente o mercado árabe. Tive um contato com o presidente, nada além disso. Milton (Bivar) é meu amigo, tenho muito respeito, não houve nada, houve apenas um contato inicial. Só teve essa conversa. Até porque tem a eleição agora. – concluiu