Técnico favorito no Grêmio ajudou a formar Jean Pyerre e pode dar guinada ao meia após polêmicas com Renato

Mesmo traumática pela eliminação precoce na terceira fase eliminatória na Conmebol Libertadores, a saída de Renato Portaluppi do Grêmio pode abrir um novo horizonte para alguns nomes do elenco, que veem no horizonte uma oxigenação do grupo. Entre eles, Jean Pyerre.

Ainda mais caso isso aconteça sob o comando de Tiago Nunes, grande favorito para assumir o Imortal nesta temporada.

Livre no mercado desde que deixou o Corinthians, em setembro de 2020, o treinador comandou a equipe sub-15 gremista em 2013, temporada em que foram campeões gaúchos.

Cinco anos depois, o técnico chegou a indicar Jean Pyerre quando esteve à frente do time de aspirantes do Athletico-PR, segundo revelou à época o portal globoesporte.

“É um menino incrível. Tenho um carinho e uma satisfação grande ver ele atuando neste nível. Fui treinador dele na categoria infantil, tinha uma geração muito boa. Futebol brasileiro precisa de jogadores de alta qualidade. É muito bom ver jogadores deste nível”, disse Tiago Nunes sobre o meia-atacante após a primeira partida entre Grêmio e Athletico-PR pelas semifinais da Copa do Brasil de 2019, quando o Furacão levou a melhor e seguiu em frente rumo ao título naquele ano.

Segundo revelou nesta sexta-feira (16) a ESPN Brasil há três fatores principais que fazem de Tiago Nunes o favorito para substituir Renato.

Estar neste momento sob o comando de uma nova comissão técnica poderá ajudar o meia a retomar o futebol já apresentado no time profissional do Grêmio. Apontado como um dos pilares da reconstrução do elenco, o meia já colecionava atritos com o antigo treinador do clube.

Tiago Nunes comemora título da Copa do Brasil após vitória sobre o Inter, no Beira-Rio Gazeta Press

Barrado na equipe titular para a final da Copa do Brasil, quando o Imortal perdeu o título para o Palmeiras, Jean esteve no centro de uma polêmica quando horas após o fim da partida ver repercutir nas redes sociais um vídeo de seu pai, Eduardo Corrêa, detonando o treinador.

Após o incidente, o meia-atacante chegou a ficar de fora da lista de inscritos do clube para a primeira eliminatória da Libertadores, contra o Ayacucho, do Peru. Segundo a diretoria, o jogador passou por um período de recondicionamento.

Em meio à indefinição sobre o futuro dentro do Grêmio, a joia chegou a ser apontada como alvo do Red Bull Bragantino, que vem apostando em jogadores jovens para seu projeto esportivo. Admirador do futebol de Jean Pyerre, o presidente Romildo Bolzan Jr fechou as portas para uma transferência.

De volta ao elenco gremista, o meia-atacante fez sua estreia na temporada 2021 na derrota por 2 a 1 para o Independiente del Valle, em Porto Alegre, que eliminou o Imortal da Conmebol Libertadores. Jean Pyerre tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2023, com multa rescisória de 120 milhões de euros (cerca de R$ 802,6 milhões).