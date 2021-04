técnico que fez Luan brilhar na seleção conta segredos para meia funcionar no Corinthians

Principal contratação do Corinthians no ano passado, Luan ainda não conseguiu mostrar o mesmo futebol dos tempos do Grêmio, quando foi campeão da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores, sendo eleito o Rei da América em 2017.

Desde que chegou ao Parque São Jorge, o jogador passou por muitos altos e baixos e chegou até mesmo a ficar no banco de reservas. Para o técnico Rogério Micale, que comandou o meia-atacante na conquista do ouro olímpico, o jogador precisa ter liberdade para poder render.

“O Luan tem uma característica muito importante que eu sempre falo. Precisa ser respeitado e precisa entender. Agora vai do clube querer ou não isso. A grande maioria das equipes dentro do Brasil joga muito dentro de um jogo posicional. Onde você tem que respeitar o espaço e desenvolver seu futebol nisso. Não que o Luan não faça isso. Mas ele tem uma característica muito do jogador antigo, no bom sentido, ‘peladeiro’. Sempre quer estar muito perto da bola. Não é muito de guardar setor, gosta de estar mais livre”, disse o treinador, ao ESPN.com.br.

Micale fala que a grande mudança que fez no time que faturou a medalha de ouro foi colocar Luan “como um falso 9”, dando liberdade para o meia se movimentar por todos os setores do ataque. Com isso, o jogador, que começou a competição na reserva, virou um dos destaques das fases finais.

“Para algumas equipes e treinadores, ainda mais com esse fortalecimento do jogo posicionado que o mundo todo executa e trás um pouco de dificuldade na forma de jogar do Luan. Você colocar o Luan dentro de um cercadinho, ainda mais algumas formas de jogo posicional que corre o risco de engessar um pouco, é matar o Luan. Ele é aquele cara para fazer superioridade numérica no ataque e fazer o dois para um. Ele tem muita qualidade. Isso falando da parte dentro de campo, não sei o que acontece na parte fora de campo e de clube”, contou.

Essa forma de Luan atuar seria um dos principais fatores que o impediu de ir para grandes equipes do Velho Continente, mesmo sendo destaque na conquista da medalha de ouro na Olimpíada de 2016 e da Libertadores do ano seguinte.

“Se a forma de jogo dele não for entendida ele terá dificuldade, por isso não saiu para nenhum clube da Europa. A Europa se baseia muito no jogo posicional e ele foge um pouco dessa característica”, explicou.

Pelo Corinthians, Luan tem 39 jogos, quatro gols e três assistências. A equipe alvinegra jogará fora de casa contra o Guarani, neste domingo, às 20h (de Brasilia).