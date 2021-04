Técnico sai em defesa de Rogério Ceni e rebate Thiago Neves: ‘Encerra sua carreira calado, seu covarde’

O técnico e ex-dirigente Toninho Cecílio rebateu, nesta terça-feira, acusações feitas pelo ex-Cruzeiro e atualmente atleta do Sport de Thiago Neves sobre o treinador, agora no Flamengo, Rogério Ceni. Em seu perfil no Twitter, relembrou a desistência do meia em jogar no Palmeiras e o chamou de “covarde”.

+ Confira os grupos da Copa Libertadores 2021

As críticas são referentes as acusações de Thiago Neves sobre o trabalho de Ceni no Cruzeiro, época em que o atleta atuava pelo clube mineiro. O jogador detalhou as opções tomadas por Rogério e como os bastidores foram influenciados pelas decisões do comandante.

– Thiago Neves, cala sua boca, seu covarde. Quem é você para falar de Ceni? Eu te contratei para o Palmeiras quando ninguém te conhecia e você deu para trás, com tudo assinado, por causa de dinheiro. Encerre sua carreira calado seu covarde. Frouxo – escreveu Toninho.

Thiago Neves, c.. cala sua boca seu covarde. Quem é vc p falar de Ceni? Eu te contratei p o Palmeiras qd ninguém te conhecia e vc deu para trás, com tudo assinado, por causa de dinheiro. Encerra sua carreira calado seu covarde. Frouxo. — Toninho Cecílio (@cecilio_toninho) April 20, 2021

Thiago Neves ponderou ao canal “Pilhado”, do jornalista Thiago Asmar, que as escolhas de Rogério Ceni não agradaram o elenco cruzeirense.

– Ele chegou no Cruzeiro dando porrada em todo mundo já na primeira reunião. Chamou alguns jogadores principais e começou a montar o time perguntando a idade. Falou que o time era velho para o jeito que ele queria de jogar, sendo que a gente tinha acabado de ser bicampeão mineiro e bicampeão da Copa do Brasil – disse.

– Calma aí, né? Chega devagar, respeitando, sabe? Só tem campeão no time. E a gente tinha deixado claro. O Fábio [goleiro e capitão da equipe] falou: “Rogério, a gente está aqui de braços abertos, você pode montar o esquema que quiser, colocar quem quiser, mas seja justo, não vá pela experiência de ninguém e nem pela idade” – concluiu.

THIAGO REBATE EM REDE SOCIAL

O meia do Sport usou seu perfil no Twitter, na noite desta terça-feira, para rebater os xingamentos de Toninho Cecílio, na rede social. Neves apontou que Toninho queria mesmo é “atenção”.

– Ih! Tá sumidão, hein, amigo? Perdão, mas não me recordo de você. Mas, o que é que você sabe do que aconteceu em 2019? Onde você não estava? Quer saber melhor, me liga. (risos) Conseguiu a atenção que queria? Eu hein? Que mongolóide – digitou Thiago Neves. Cecílio treinou o Taubaté até o mês passado.

A queda de braços aconteceu em 2019, quando o Cruzeiro contratou Ceni para ser o treinador que tiraria o clube da zona de rebaixamento. Após poucos jogos e algumas derrotas, Rogério foi demitido. A Raposa ainda caiu para a Série B naquele ano. Na visão de Thiago, Ceni não teria sido um bom gestor no momento de crise da equipe azul e branca.