Tecnologia 5G promete transformar experiência dos usuários em games

O 5G está prometendo revolucionar definitivamente a forma como as pessoas se envolvem com a tecnologia.

Em relação ao mundo dos games não poderia ser diferente.

Afinal, a rede de quinta geração de celulares 5G é uma das que mais promete avançar com as mudanças a partir dos próximos anos.

Segundo especialistas e entusiastas do segmento, o efeito imediato da internet 5G para o mundo dos jogos vai se delimitar a experiência mobile.

Nesse sentido, muita gente anteriormente impedida de jogar em razão da conexão vai a partir de agora poder integrar no universo dos jogos.

O fato é que o mínimo tempo de resposta prometido pela baixa latência deve ampliar de vez a cultura de jogos competitivos no mobile.

O 5G fornecido pelas operadoras pode ser mais rápido do que aquilo que é oferecido atualmente.

Como será o 5G daqui pra frente?

Ainda no ano passado, os games mobile geraram mais 1 bilhão de downloads. Certamente, isso mostra um crescimento de 20% em relação ao ano anterior.

Segundo a App Annie, provedora dos dados, isso ocorreu devido ao fenômeno da pandemia do coronavírus.

Muitas pessoas começaram a querer buscar novas formas de entretenimento enquanto estavam em casa, o que acabou gerando esse boom.

Isso apenas prova que o mercado gamer já está pronto para o avanço que virá junto com a tecnologia 5g.

Os equipamentos estão alinhados ao 5G?

A Motorola já lançou em 2020 vários celulares compatíveis com a tecnologia 5G DSS e que também possuem sistemas operacionais compatíveis para proporcionar uma experiência genuína.

Um exemplo é a linha dos Moto G 5G, bem mais acessível, que conta com memória RAM de 6 GB, além de 128 GB de armazenamento interno e bateria com 5000 mAh, o que garante longas horas de jogabilidade sem pausas para recarregar.

Certamente, agregado com o carregamento TurboPower, que permite em poucos minutos de carga muitas horas de utilização, a tecnologia surpreende.

Por outro lado, a linha Motorola Edge e Edge Plus, com celulares compatíveis com 5G mais robustos e voltados para alta performance em jogos, com memória RAM de 12 GB, armazenamento interno que varia entre 128 GB e 256 GB e bateria de 4500 mAh e 5000 mAh.

Confira abaixo os fatores que prometem revolucionar a experiência com jogos em celulares 5G.

Esses são os fatores predominantes na experiência em 5G.

Confira.

Latência mínima

Segundo especialistas, a latência inferior da rede de 5ª geração e os seus efeitos em celulares 5G são a ampliação absoluta do nível competitivo de todo o cenário de jogos para celular.

O impacto consiste em um tempo de resposta muito mais rápido entre acionar um comando e ver a execução dele acontecendo em tempo real.

Desse modo, os desenvolvedores são capazes de aliviar a carga computacional de um dispositivo, ou seja, fontes remotas poderão suportar parte do processamento.

Na prática, isso significa que smartphones 5G com bateria e capacidade térmica menor podem rodar jogos mais pesados a despeito de sobrecargas.

Velocidade ultra rápida

Com velocidades que podem chegar aos 50 Gbps outro ponto positivo do avanço da tecnologia 5G é a melhora na capacidade de download.

Certamente, isso pode incrementar a experiência com jogos mobile em alguns pontos, como, por exemplo, o download do jogo em si.

Hoje em dia, é possível encontrar muitos games nas lojas entre 2GB e 3GB. E até mesmo alguns com 4GB, como é o caso do LifeAfter, disponível na PlayStore.

Nesse sentido, isso significa um tempo elevado de download, que pode ser drasticamente diminuído com a utilização do 5G.

Sendo assim, as estimativas são de 1 GB de download em alguns poucos segundos.

A tecnologia 5G certamente virá para transformar de vez o mercado dos games.

Portanto, os usuários e gamers mal podem esperar para curtir a experiência.