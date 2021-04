Tecnologia: Apple anuncia no novo Imac; mais colorido e elegante

A Apple anunciou o novo iMac em apresentação nesta terça-feira (20). A empresa inovou no novo modelo, com um design moderno, elegante e colorido. Claro que o desempenho dos computadores também tiveram uma atualização e as melhorias no processador deixaram as máquinas mais eficiente.

Segundo a Apple o M1, processador que já integra alguns modelos do MacBook Air, do MacBook Pro e do Mac Mini, por exemplo estará no novo iMac. Os novos modelos tem um CPU 85% vezes melhor do que o anterior, além de serem mais compactos e terem um ecrã mais fino com uma moldura mais reduzida possível. A câmera frontal é de 1080p e é possível utilizar para video chamadas via FaceTime.

O novo iMac estará disponível nas cores prateado, verde, amarelo, laranja, vermelho, roxo e azul. O período de pré-compra dos computadores começa no dia 30 de abril e o lançamento deverá ser na segunda metade do mês de maio, com um preço médio de 1.949 euros.